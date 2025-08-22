"Посмотрю, чья вина": Трамп ответил, что будет делать, если переговоры сорвутся

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме перед журналистами, заявил, что через две недели примет решение о переговорах России и Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По словам Трампа, если урегулировать конфликт не удастся, то через две недели он примет "очень важное решение". Оно может заключаться в масштабных санкциях и пошлинах, а, возможно, США и вовсе ничего делать не будут, заявил Трамп.

"Я посмотрю, чья это вина. Если для этого есть причины, я это пойму. Я точно знаю, что делаю. Посмотрим, состоится ли у них (президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского — прим. ред.) встреча.

Будет интересно посмотреть. А если нет, то почему они не провели встречу? Потому что я сказал им провести встречу. Но через две недели я буду знать, что я собираюсь делать. Неплохие идеи, не так ли?" — заявил он.

Американский президент добавил также, что мог бы присутствовать на саммите Путина и Зеленского, хотя "многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет".

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским при понимании, что все вопросы будут хорошо проработаны, в том числе вопрос легитимности.

До этого СМИ сообщили, что встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, вероятно, состоится в Европе, но страна еще не выбрана. Между тем Путин согласился встретиться с лидером Украины.

Добавим, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны.

