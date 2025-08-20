Токаев посетит Бишкек с официальным визитом на этой неделе

Акорда сообщила о поездке главы государства Касым-Жомарта Токаева в Бишкек с официальным визитом в предстоящую пятницу, 22 августа, передает NUR.KZ.

"22 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Садыра Жапарова посетит с официальным визитом Кыргызскую Республику", - говорится в сообщении.

По данным Акорды, в Бишкеке состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества.

Президенты также примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.

Напомним, что в июне текущего года президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил Казахстан - глава КР принял участие в саммите "Центральная Азия - Китай".

17 июня в Астане прошел второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона.

Также отметим, что 30 мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров уже прилетал в Астану. В Казахстане он принимал участие в ряде мероприятий.

