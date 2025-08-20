Токаев посетит Бишкек с официальным визитом на этой неделе
Опубликовано:
Акорда сообщила о поездке главы государства Касым-Жомарта Токаева в Бишкек с официальным визитом в предстоящую пятницу, 22 августа, передает NUR.KZ.
"22 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Садыра Жапарова посетит с официальным визитом Кыргызскую Республику", - говорится в сообщении.
По данным Акорды, в Бишкеке состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества.
Президенты также примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.
Напомним, что в июне текущего года президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил Казахстан - глава КР принял участие в саммите "Центральная Азия - Китай".
17 июня в Астане прошел второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона.
Также отметим, что 30 мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров уже прилетал в Астану. В Казахстане он принимал участие в ряде мероприятий.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2277060-tokaev-posetit-bishkek-s-oficialnym-vizitom/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах