Токаев прилетел в Туркменистан (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Туркменистан, где его встретил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации пресс-службы президента, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан для участия в работе третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

В аэропорту города Туркменбаши главу государства встретил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

На встрече главы Казахстана также присутствовали юные жители Туркменистана в национальных костюмах и с флагами двух стран в руках.

О том, что Касым-Жомарт Токаев посетит Туркменистан стало известно 2 августа. Сообщалось, что Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоится в Авазе 5 августа.

Напомним, вчера Токаев провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Во время встречи Гутерриш похвалил Казахстан за отказ от ядерного оружия.

После этого Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы, где подписали соглашение.

Кроме того, во время выступления Касым-Жомарт Токаев высказался о строительстве "по-настоящему" справедливого Казахстана.

Также недавно стало известно, что Касым-Жомарт Токаев посетит Кыргызстан с официальным визитом. Ключевые аспекты предстоящей поездки обсудили министр иностранных дел Мурат Нуртлеу и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

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