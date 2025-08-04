Токаев прилетел в Туркменистан (фото)
Опубликовано:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Туркменистан, где его встретил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По информации пресс-службы президента, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан для участия в работе третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
В аэропорту города Туркменбаши главу государства встретил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
На встрече главы Казахстана также присутствовали юные жители Туркменистана в национальных костюмах и с флагами двух стран в руках.
О том, что Касым-Жомарт Токаев посетит Туркменистан стало известно 2 августа. Сообщалось, что Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоится в Авазе 5 августа.
Напомним, вчера Токаев провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Во время встречи Гутерриш похвалил Казахстан за отказ от ядерного оружия.
После этого Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы, где подписали соглашение.
Кроме того, во время выступления Касым-Жомарт Токаев высказался о строительстве "по-настоящему" справедливого Казахстана.
Также недавно стало известно, что Касым-Жомарт Токаев посетит Кыргызстан с официальным визитом. Ключевые аспекты предстоящей поездки обсудили министр иностранных дел Мурат Нуртлеу и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2272035-tokaev-priletel-v-turkmenistan-foto/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах