Токаев полетит на конференцию в Туркменистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 августа примет участие в мероприятии, которое пройдет в Туркменистане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"5 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоится в Авазе (Туркменистан)", - рассказали в пресс-службе президента.

Напомним, накануне стало известно, что Касым-Жомарт Токаев посетит Кыргызстан с официальным визитом. Ключевые аспекты предстоящей поездки обсудили министр иностранных дел Мурат Нуртлеу и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Также сообщалось, что в это воскресенье, 3 августа, в Казахстан по приглашению главы государства прилетит генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Планируется, что Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш проведут переговоры, а также совместно посетят региональный центр ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

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