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      Генсек ООН на встрече с Токаевым похвалил Казахстан за отказ от ядерного оружия

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш
      Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш. Фото: Акорда

      Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      По данным Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Генерального секретаря за визит в Казахстан. Он отметил, что приезд высокого гостя, несмотря на его насыщенный график в преддверии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, имеет особое значение для нашей страны и свидетельствует о приверженности ООН повестке устойчивого развития.

      По словам Касым-Жомарта Токаева, открытие первого в Центральной Азии Центра по целям устойчивого развития является важным достижением для всего региона.

      "От себя лично и от имени народа Казахстана я выражаю искреннюю благодарность Вам и Вашей команде за неизменную поддержку этой инициативы. Я также высоко оцениваю Вашу своевременную и дальновидную инициативу UN80. Казахстан полностью поддерживает Ваши усилия по реформированию ООН и разделяет Ваши приоритеты.

      В этой связи я вновь подтверждаю непоколебимую приверженность Казахстана основополагающим принципам мультилатерализма, дипломатии и сотрудничества, которые лежат в основе деятельности ООН", - сказал президент.

      Антониу Гутерриш высказал признательность за теплый прием и отметил вклад Казахстана в укрепление международного сотрудничества и продвижение целей устойчивого развития.

      "Казахстан является символом мира, символом диалога, мостом между народами, честным посредником во многих ситуациях. Начало этому положило историческое решение отказаться от ядерного оружия несколько десятилетий назад - это поистине выдающийся пример для всего мира.

      В то время, когда говорят о столкновении цивилизаций, Казахстан на собственном примере, и это убедительно демонстрируют Ваши инициативы, доказывает, что диалог и сотрудничество между представителями разных религий и культур возможны. Вы всегда были центром, несущим миру послание о единстве и сближении людей", - отметил генеральный секретарь.

      Участники встречи обсудили перспективы деятельности Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, вопросы реформирования ООН, международную и региональную повестку, другие актуальные темы.

      Напомним, ранее в Акорде анонсировали, что Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш проведут переговоры, а также совместно посетят региональный центр ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

      С инициативой по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана глава Казахстана Касым- Жомарт Токаев выступил также в мае 2023 года на фоне ухудшения ситуации в Афганистане.

      А в марте этого года Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

      Позже в мажилисе рассказали, какие задачи он будет выполнять.

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