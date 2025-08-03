Токаев и Гутерриш договорились о создании Центра по вопросам Центральной Азии и Афганистана

Президент Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь Антониу Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы, где подписали соглашение, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, там Токаев и Гутерриш приняли участие в церемонии подписания Соглашения между правительством Казахстана и ООН о создании Регионального центра ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Напомним, сегодня Токаев сегодня провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Во время встречи Гутерриш похвалил Казахстан за отказ от ядерного оружия.

Ранее в Акорде анонсировали, что Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш проведут переговоры, а также совместно посетят региональный центр ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

С инициативой по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана глава Казахстана Касым- Жомарт Токаев выступил также в мае 2023 года на фоне ухудшения ситуации в Афганистане.

А в марте этого года Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Позже в мажилисе рассказали, какие задачи он будет выполнять.

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