Токаев прилетит в Кыргызстан с официальным визитом
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На встрече министра иностранных дел РК с президентом Кыргызстана обсуждались ключевые аспекты предстоящего официального визита президента Казахстана в Кыргызстан, передает NUR.KZ.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел Казахстана, министр Мурат Нуртлеу по приглашению кыргызской стороны прибыл с официальным визитом в Кыргызстан.
В рамках визита М. Нуртлеу был принят президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.
Глава Кыргызстана выразил удовлетворение темпами углубления союзнических отношений и стратегического партнерства между двумя странами в двустороннем формате, а также отметил традиционно высокий уровень казахско-кыргызского взаимодействия на многосторонних площадках.
В ходе встречи министр иностранных дел РК передал искренние пожелания и теплые слова приветствия от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Министр проинформировал собеседника о текущем состоянии и перспективах двустороннего многопланового сотрудничества, подтвердив нацеленность Казахстана на всестороннее укрепление и расширение союзнических отношений с братским Кыргызстаном.
Подчеркнуты ключевые аспекты подготовки и проведения предстоящего официального визита президента Казахстана в Кыргызстан.
В завершение встречи президент Кыргызстана дал высокую оценку уровню отношений между странами и выразил готовность к их дальнейшему содержательному развитию.
Напомним, ранее в конце февраля президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя кабинета министров - руководителя администрации президента Кыргызстана Адылбека Касымалиева.
А недавно, в конце июля, Токаев ратифицировал договор об углублении союзнических отношений с Кыргызстаном. Документ закрепляет намерения сторон расширить сотрудничество в ряде приоритетных сфер, включая политическую, военную, торгово-экономическую, инвестиционную, сельскохозяйственную, транзитно-транспортную, водно-энергетическую, научно-техническую, образовательную и культурно-гуманитарную области.
До этого в конце мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров прилетал в Астану для участия в ряде мероприятий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2271372-tokaev-priletit-v-kyrgyzstan-s-oficialnym-vizitom/
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