Токаев прилетит в Кыргызстан с официальным визитом

На встрече министра иностранных дел РК с президентом Кыргызстана обсуждались ключевые аспекты предстоящего официального визита президента Казахстана в Кыргызстан, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел Казахстана, министр Мурат Нуртлеу по приглашению кыргызской стороны прибыл с официальным визитом в Кыргызстан.

В рамках визита М. Нуртлеу был принят президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Глава Кыргызстана выразил удовлетворение темпами углубления союзнических отношений и стратегического партнерства между двумя странами в двустороннем формате, а также отметил традиционно высокий уровень казахско-кыргызского взаимодействия на многосторонних площадках.

В ходе встречи министр иностранных дел РК передал искренние пожелания и теплые слова приветствия от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Министр проинформировал собеседника о текущем состоянии и перспективах двустороннего многопланового сотрудничества, подтвердив нацеленность Казахстана на всестороннее укрепление и расширение союзнических отношений с братским Кыргызстаном.

Подчеркнуты ключевые аспекты подготовки и проведения предстоящего официального визита президента Казахстана в Кыргызстан.

В завершение встречи президент Кыргызстана дал высокую оценку уровню отношений между странами и выразил готовность к их дальнейшему содержательному развитию.

Напомним, ранее в конце февраля президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя кабинета министров - руководителя администрации президента Кыргызстана Адылбека Касымалиева.

А недавно, в конце июля, Токаев ратифицировал договор об углублении союзнических отношений с Кыргызстаном. Документ закрепляет намерения сторон расширить сотрудничество в ряде приоритетных сфер, включая политическую, военную, торгово-экономическую, инвестиционную, сельскохозяйственную, транзитно-транспортную, водно-энергетическую, научно-техническую, образовательную и культурно-гуманитарную области.

До этого в конце мая президент Кыргызстана Садыр Жапаров прилетал в Астану для участия в ряде мероприятий.

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