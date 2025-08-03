Токаев высказался о строительстве "по-настоящему" справедливого государства

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в Региональном центре ООН в Алматы высказался о строительстве "по-настоящему" справедливого Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе своего выступления глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает цели устойчивого развития в качестве приоритета своей национальной стратегии.

"Достигнуто многое, но мы ни в коем случае не должны успокаиваться в реализации планов по ускорению экономического развития и удовлетворению правовых потребностей наших граждан. Наша цель - сохранить лидирующую роль Казахстана в регионе в проведении глубоких экономических реформ и модернизации нашего общества на основе верховенства закона и порядка.

Наша цель - построение по-настоящему Справедливого государства, в котором будут обеспечены права человека и соблюдены высокие экологические стандарты. Мы придаем приоритетное значение дальнейшей цифровизации, развитию искусственного интеллекта, а также созданию диверсифицированной транспортной инфраструктуры, чтобы превратить Казахстан в подлинный евразийский хаб международной грузовой торговли", - сказал он.

Президент призвал правительства, гражданское общество и частный сектор объединиться и работать вместе для достижения общего прогресса. По его словам, только совместными усилиями Центральная Азия сможет по-настоящему развиваться как регион стабильности, возможностей и устойчивого роста.

Визит Антониу Гутерриша в Казахстан

Сегодня Токаев сегодня провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Во время встречи Гутерриш похвалил Казахстан за отказ от ядерного оружия.

После этого Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы, где подписали соглашение.

Также сообщалось, что Токаев и Гутерриш выступили с заявлениями, а генсек ООН назвал Казахстан "голосом разума в мире".

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