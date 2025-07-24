Казахстан расширит безвизовый режим с Турцией
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Казахстан планирует расширить безвизовый режим с Турцией. Соответствующий проект постановления правительства появился на сайте "Открытые НПА", передает NUR.KZ.
Согласно документу, планируется внести изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстане.
Так, согласно новым правилам, граждане Турецкой Республики смогут посещать Казахстан без виз, если период их пребывания в стране не превышает 90 календарных дней с момента пересечения госграницы, а также в течение каждого периода в 180 календарных дней.
Сейчас этот срок составляет 30 дней.
"Целью принятия проекта является развитие тесного сотрудничества с Турцией, создание благоприятного инвестиционного и туристического климата в Казахстане, а также активизация экономической дипломатии", - говорится в проекте документа.
Отмечается также, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых и иных последствий, а также не повлечет негативных последствий для обеспечения национальной безопасности.
Обсуждение проекта продлится до 28 июля, принять в нем участие можно здесь.
Напомним, в прошлом году вступил в силу безвиз между Казахстаном и Вьетнамом. А до этого стало известно, что подобное соглашение об отмене визовых требований готовят Казахстан и Лаосская Народно-Демократическая Республика.
Кроме того, весной прошлого года Казахстан одобрил соглашение об отмене визового режима с Таиландом, а еще раньше – подписал соглашение о безвизовом режиме с САР Макао. Освобождение от визовых требований будет длиться до 14 дней.
Также ранее Казахстан планировал ввести взаимный безвизовый режим с Сейшельскими островами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2268303-kazahstan-rasshirit-bezvizovyy-rezhim-s-turciey/
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