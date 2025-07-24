Казахстан расширит безвизовый режим с Турцией

Казахстан планирует расширить безвизовый режим с Турцией. Соответствующий проект постановления правительства появился на сайте "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Согласно документу, планируется внести изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстане.

Так, согласно новым правилам, граждане Турецкой Республики смогут посещать Казахстан без виз, если период их пребывания в стране не превышает 90 календарных дней с момента пересечения госграницы, а также в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Сейчас этот срок составляет 30 дней.

"Целью принятия проекта является развитие тесного сотрудничества с Турцией, создание благоприятного инвестиционного и туристического климата в Казахстане, а также активизация экономической дипломатии", - говорится в проекте документа.

Отмечается также, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых и иных последствий, а также не повлечет негативных последствий для обеспечения национальной безопасности.

Обсуждение проекта продлится до 28 июля, принять в нем участие можно здесь.

Напомним, в прошлом году вступил в силу безвиз между Казахстаном и Вьетнамом. А до этого стало известно, что подобное соглашение об отмене визовых требований готовят Казахстан и Лаосская Народно-Демократическая Республика.

Кроме того, весной прошлого года Казахстан одобрил соглашение об отмене визового режима с Таиландом, а еще раньше – подписал соглашение о безвизовом режиме с САР Макао. Освобождение от визовых требований будет длиться до 14 дней.

Также ранее Казахстан планировал ввести взаимный безвизовый режим с Сейшельскими островами.

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