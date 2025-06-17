Токаев предложил объявить 2026 год "Годом образования и научных исследований" КНР и стран ЦА

На втором саммите "Центральная Азия - Китай" в Астане Касым-Жомарт Токаев предложил странам на 2026-й год новую тематику, на которую они сделают приоритет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Поддерживаем инициативу китайских друзей по проведению тематических годов сотрудничества между Китаем и Центральной Азией. Предлагаю объявить 2026 год - годом образования и научных исследований. Это придаст новый импульс гуманитарному взаимодействию между нашими странами", - заявил Токаев.

Он добавил, что Казахстан рассчитывает на запуск совместных исследовательских лабораторий и академий инженеров, опираясь на опыт крупнейших технологических компаний Китая.

Также он отметил запуск первого туристического поезда между Сианем и Алматы.

"Это событие, приуроченное к Году туризма Китая в Казахстане, стало ярким воплощением духа Великого Шелкового пути, благодаря которому на протяжении многих веков на территории Евразии происходил обмен товарами и идеями", - заявил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что приветствует установление побратимских связей между Алматы и Шанхаем, а также регионами Казахстана и Китая.

Напомним, в этим минуты в Астане проходит второй саммит "Центральная Азия - Китай", в котором принимают участие президенты шести стран.

Выступая на саммите, президент предложил Китаю создать совместный грузовой терминал в порту Курык, а также заявил о сотрудничестве с Китаем в ядерной энергетике.

Напомним, в этим минуты в Астане проходит второй саммит "Центральная Азия - Китай", в котором принимают участие президенты шести стран.

В связи с проведением мероприятия в столице до 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.

Вчера в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.