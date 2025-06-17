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    Политика

      "В лице Китая Казахстан обрел вечного друга": Токаев выступил на саммите в Астане

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин
      Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: Акорда

      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял участие во втором саммите "Центральная Азия - Китай", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Свое вступительное слово глава государства начал с благодарности председателю КНР Си Цзиньпину за его твердую приверженность курсу на всестороннее сотрудничество со странами Центральной Азии. Он также выразил признательность главам братских центральноазиатских государств за их активную вовлеченность в работу саммита и неизменную поддержку регионального сотрудничества.

      "Благодаря взаимному доверию и совместным усилиям присутствующих здесь государств в Центральной Азии сформировалась беспрецедентная модель сотрудничества в духе подлинного добрососедства, дружбы и взаимной поддержки. В этой связи было бы справедливо отметить активную и полезную роль Китая во главе с великим государственным деятелем Председателем Си Цзиньпином.

      В лице соседнего Китая Казахстан обрел вечного и надежного стратегического партнера, настоящего друга. Наш регион, обладающий объемным рынком в 80 млн человек и богатейшими запасами природных ресурсов, последовательно укрепляет позиции как важный субъект международных отношений и торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

      Ключевую роль в этом позитивном процессе играет всестороннее сотрудничество с Китайской Народной Республикой. С большим удовольствием хочу отметить, что отношения между Центральной Азией и Китаем вышли на уровень вечного, "всепогодного" и всеобъемлющего стратегического партнерства", - заявил президент.

      Касым-Жомарт Токаев отметил, что синергия имеющихся возможностей создаст мощный задел для дальнейшего динамичного и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем.

      "Совокупный ВВП центральноазиатских государств уверенно приближается к отметке в полтриллиона долларов. За последние пять лет значительно увеличился внутрирегиональный товарооборот, превысивший 10 млрд долларов. В прошлом году на долю Китая пришлось около 40% всего внешнеторгового оборота нашего региона, что составило рекордные 95 млрд долларов. 46 % данного показателя приходится на Казахстан.

      Взаимный товарооборот с Китаем достиг 44 млрд долларов. Важной составляющей экономического роста Казахстана стали китайские инвестиции, совокупный объем которых превысил 26 млрд долларов. В Казахстане успешно работают около 5 тыс. предприятий с участием китайского капитала", - добавил президент.

      Глава нашего государства подтвердил последовательность политики Астаны, направленной на широкое привлечение китайских инвестиций.

      "В Казахстане проводится работа по выявлению новых точек роста в экономике. Особое внимание в этой работе отводится запуску совместных с Китаем предприятий, расширению номенклатуры товаров и увеличению объемов экспорта востребованной на китайском рынке продукции. Возлагаем большие надежды на создание высокотехнологических производств четвертого передела, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью.

      Считаем крайне важным сотрудничество в области сельского хозяйства, в том числе внедрение передовых агротехнологий и эффективных водосберегающих разработок. Рассчитываем на участие китайских компаний в локализации производств агропромышленного комплекса. Новый импульс экономическому взаимодействию между нашими странами призван придать Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", - сказал он.

      Как отметил президент, в текущих геополитических реалиях обеспечение надежных и безопасных маршрутов поставок является стратегической задачей для всех стран.

      "Центральная Азия превращается в ключевой логистический хаб, связывающий крупнейшие регионы Азии и Европы. В 2024 году общий объем грузоперевозок из Китая через страны Центральной Азии превысил 211 тыс. контейнеров, увеличившись на 12 %. На долю Казахстана приходится 85 % всех сухопутных перевозок из Китая в Европу.

      Мы придаем исключительно важное значение усилению трансконтинентальной взаимосвязанности и раскрытию конкурентных преимуществ центральноазиатского региона. Представляя первое звено мегапроекта "Один пояс, один путь", Казахстан выступает за его сопряжение с ключевыми транспортными коридорами "Западный Китай - Западная Европа", Транскаспийский международный транспортный маршрут и "Север - Юг".

      Для повышения привлекательности Транскаспийского маршрута мы принимаем системные меры по модернизации и цифровизации портов Каспийского моря, строительству грузовых терминалов, налаживанию производства транспортных судов. Предлагаем рассмотреть вопрос создания совместного с Китаем грузового терминала в порту Курык на Каспии", - предложил глава государства.

      Ключевым фактором региональной устойчивости Касым-Жомарт Токаев назвал взаимодействие в энергетической сфере.

      "В Центральной Азии сосредоточены 20 % мировых запасов урана, свыше 17 % - нефти, 7 % - природного газа, а также внушительные залежи редкоземельных металлов. Другими словами, потенциал сотрудничества в этой отрасли, без преувеличения, огромен. Мы надеемся на активизацию обменов передовыми технологиями и осуществление модернизации энергетической инфраструктуры.

      Важно также уделять внимание укреплению региональной энергетической безопасности, технологическому развитию и диверсификации энергетических источников. Учитывая богатый успешный опыт Китайской Народной Республики в ядерной энергетике, мы заинтересованы в развитии устойчивого сотрудничества в этой стратегической области. Будем готовиться к подписанию соглашения в самое ближайшее время", - добавил президент.

      Касым-Жомарт Токаев высоко оценил инициативу председателя КНР Си Цзиньпина о создании "сообщества единой судьбы сопредельных стран", отметив ее соответствие принципам равноправного партнерства, взаимной выгоды и уважения.

      Глава государства выразил удовлетворение тем, что эти принципы нашли отражение в "Договоре о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", который будет подписан по итогам саммита.

      Казахстан выступает за то, чтобы Центральная Азия стала эпицентром мира, устойчивой безопасности и продуктивного взаимодействия. Страна намерена продолжать борьбу с религиозным экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей оружием, миграцией и торговлей людьми. Особого внимания требует борьба с международной киберпреступностью, в связи с чем президент предложил наладить постоянные контакты между руководителями профильных ведомств.

      Глава государства высоко оценил динамику культурно-гуманитарного сотрудничества между народами Центральной Азии и Китая. Открытие совместных культурных центров, развитие креативной индустрии и туризма были названы важными шагами в этом направлении.

      "Приветствуем запуск первого туристического поезда из Сианя в Алматы. Это событие, приуроченное к Году туризма Китая в Казахстане, стало ярким воплощением духа Великого шелкового пути, благодаря которому на протяжении многих веков на территории Евразии происходил обмен товарами и идеями", - сказал президент.

      Касым-Жомарт Токаев приветствовал установление побратимских связей между Алматы и Шанхаем, а также регионами Казахстана и Китая. Выразив поддержку инициативе китайской стороны о проведении тематических годов сотрудничества между КНР и Центральной Азией, Касым-Жомарт Токаев предложил объявить 2026 год "Годом образования и научных исследований" для стимулирования гуманитарного взаимодействия.

      В выступлении также была обозначена важность разработки долгосрочной стратегии формата "Центральная Азия - Китай" на 2026 - 2030 годы. В завершение президент отметил, что сегодняшний саммит подтвердил общий интерес к укреплению добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития стран региона.

      Он выразил уверенность в том, что предложенные инициативы станут основой для вечной дружбы и стратегического партнерства. Также он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям формат "Центральная Азия - Китай" успешно институционализирован.

      Напомним, в этим минуты в Астане проходит второй саммит "Центральная Азия - Китай", в котором принимают участие президенты шести стран.

      Во время саммита Касым-Жомарт Токаев заявил об успешном опыте соседней страны в развитии ядерной энергетики. Кроме того, Токаев заявил об увеличивающихся грузоперевозках из Китая в страны ЦА и предложил создать терминал на Каспии.

      Также Токаев заявил о необходимости совместно бороться с киберпреступностью.

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