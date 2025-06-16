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    Политика

      "Дедушка Си": казахстанские дети сочинили стихи для Си Цзиньпина (видео)

      Опубликовано:

      Дети встретили Си Цзиньпина
      Дети встретили Си Цзиньпина. Фото: Акорда

      Казахстанский журналист Адиль Балтабаев в своем Instagram-аккаунте поделился кадрами встречи Си Цзиньпина в аэропорту Астаны - дети сочинили для председателя КНР стихи.

      Дети поприветствовали политика и рассказали стихи о дружбе Казахстана и Китая на китайском языке.

      "Китай и Казахстан - тихий лес, горы и реки чисты. Вместе исполним вековую мечту, цветок дружбы расцветет", - рассказали дети первый стих.

      Следом они исполнили еще одно произведение.

      "Уважаемый дедушка Си. Мы тоже написали вам стих. "Дружба Китая и Казахстана крепка. Шелковый путь светел. Взаимопомощь и мир вечны", - исполнили дети.

      Балтабаев рассказал о реакции китайского лидера.

      "Произношение и интонация отличные", - так Си Цзиньпин оценил уровень китайского Ернары и Шаттық, которые приветствовали главу КНР, заявил журналист.

      Напомним, сегодня, 16 июня, в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.

      Ранее сообщалось, что 16-17 июня по приглашению Токаева в Казахстан прилетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

      В Акорде сообщили также, что с момента пересечения границы Казахстана до аэропорта столицы борт китайского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны нашей страны.

      Кроме того, 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона. В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.

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