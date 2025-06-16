"Дедушка Си": казахстанские дети сочинили стихи для Си Цзиньпина (видео)

Казахстанский журналист Адиль Балтабаев в своем Instagram-аккаунте поделился кадрами встречи Си Цзиньпина в аэропорту Астаны - дети сочинили для председателя КНР стихи.

Дети поприветствовали политика и рассказали стихи о дружбе Казахстана и Китая на китайском языке.

"Китай и Казахстан - тихий лес, горы и реки чисты. Вместе исполним вековую мечту, цветок дружбы расцветет", - рассказали дети первый стих.

Следом они исполнили еще одно произведение.

"Уважаемый дедушка Си. Мы тоже написали вам стих. "Дружба Китая и Казахстана крепка. Шелковый путь светел. Взаимопомощь и мир вечны", - исполнили дети.

Балтабаев рассказал о реакции китайского лидера.

"Произношение и интонация отличные", - так Си Цзиньпин оценил уровень китайского Ернары и Шаттық, которые приветствовали главу КНР, заявил журналист.

Напомним, сегодня, 16 июня, в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.

Ранее сообщалось, что 16-17 июня по приглашению Токаева в Казахстан прилетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

В Акорде сообщили также, что с момента пересечения границы Казахстана до аэропорта столицы борт китайского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны нашей страны.

Кроме того, 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона. В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.