"Дедушка Си": казахстанские дети сочинили стихи для Си Цзиньпина (видео)
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Казахстанский журналист Адиль Балтабаев в своем Instagram-аккаунте поделился кадрами встречи Си Цзиньпина в аэропорту Астаны - дети сочинили для председателя КНР стихи.
Дети поприветствовали политика и рассказали стихи о дружбе Казахстана и Китая на китайском языке.
"Китай и Казахстан - тихий лес, горы и реки чисты. Вместе исполним вековую мечту, цветок дружбы расцветет", - рассказали дети первый стих.
Следом они исполнили еще одно произведение.
"Уважаемый дедушка Си. Мы тоже написали вам стих. "Дружба Китая и Казахстана крепка. Шелковый путь светел. Взаимопомощь и мир вечны", - исполнили дети.
Балтабаев рассказал о реакции китайского лидера.
"Произношение и интонация отличные", - так Си Цзиньпин оценил уровень китайского Ернары и Шаттық, которые приветствовали главу КНР, заявил журналист.
Напомним, сегодня, 16 июня, в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.
Ранее сообщалось, что 16-17 июня по приглашению Токаева в Казахстан прилетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
В Акорде сообщили также, что с момента пересечения границы Казахстана до аэропорта столицы борт китайского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны нашей страны.
Кроме того, 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона. В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2255946-dedushka-si-kazahstanskie-deti-sochinili-stihi-dlya-si-czinpina-video/
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