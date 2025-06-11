Си Цзиньпин прилетит в Казахстан на саммит

На следующей неделе в Казахстан по приглашению Токаева прилетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, глава КНР посетит Казахстан 16-17 июня.

В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.

Кроме того, 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия – Китай" с участием глав государств региона.

Отметим, за последние две недели Казахстан посетили премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Болгарии Румен Радев, а сегодня ожидается визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Напомним, последний визит Си Цзиньпина в Казахстан состоялся в июле прошлого года. Тогда публиковалось видео встречи гостя в Астане, в которой участвовал и детский хор. Один из участников хора успел побеседовать с главой Китая и получить приглашение в Пекин.

После этого Астане прошла дружественная встреча лидеров Казахстана и Китая. Акорда показала, как Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин встретились за ужином.

Пресс-служба главы Казахстана также показывала, как Си Цзиньпина встречали в резиденции президента.

Во время визита Токаев и Си Цзиньпин открыли филиал Пекинского университета в Астане и запустили культурные центры двух стран. А позже лидеры двух государств подписали совместное заявление по итогам встреч и переговоров и провели брифинг для представителей СМИ.