Токаев тепло поприветствовал Си Цзиньпина в Акорде (фото, видео)
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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Акорду на переговоры - его встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тепло приветствовал в Акорде Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Затем главы государств прошли в зал переговоров.
Напомним, сегодня, 16 июня, в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.
Ранее сообщалось, что 16-17 июня по приглашению Токаева в Казахстан прилетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
В Акорде сообщили также, что с момента пересечения границы Казахстана до аэропорта столицы борт китайского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны нашей страны.
Кроме того, 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона. В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.
Сегодня казахстанский журналист Адиль Балтабаев в своем Instagram-аккаунте поделился кадрами встречи Си Цзиньпина в аэропорту Астаны - дети сочинили для председателя КНР стихи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2256027-tokaev-teplo-poprivetstvoval-si-czinpina-v-akorde-foto-video/
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