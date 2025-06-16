Токаев тепло поприветствовал Си Цзиньпина в Акорде (фото, видео)

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Акорду на переговоры - его встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тепло приветствовал в Акорде Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Затем главы государств прошли в зал переговоров.

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: Акорда

Напомним, сегодня, 16 июня, в Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Глава государства в аэропорту Астаны встретил китайского лидера.

Ранее сообщалось, что 16-17 июня по приглашению Токаева в Казахстан прилетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

В Акорде сообщили также, что с момента пересечения границы Казахстана до аэропорта столицы борт китайского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны нашей страны.

Кроме того, 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия - Китай" с участием глав государств региона. В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц.

Сегодня казахстанский журналист Адиль Балтабаев в своем Instagram-аккаунте поделился кадрами встречи Си Цзиньпина в аэропорту Астаны - дети сочинили для председателя КНР стихи.