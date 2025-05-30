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"Исторический момент": Мелони раскрыла цели своего визита в Казахстан

Опубликовано:

Джорджа Мелони
Джорджа Мелони. Фото: Акорда

Премьер Италии Джорджа Мелони на специальной сессии Международного форума Астана рассказала о целях своего визита в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "БОРТ №1".

"Сегодня начинается мой первый официальный визит в Казахстан в качестве Председателя Совета министров Итальянской Республики. Этот визит я считаю не просто протокольным, но и весьма содержательным.

Мы намерены скрепить дружбу, которая связывает наши народы, конкретными шагами, объявив о нашем стратегическом сотрудничестве во многих важнейших областях. Этот визит также знаменует собой исторический момент в наших отношениях - первый саммит лидеров Италии и пяти стран Центральной Азии. Я высоко ценю эти события", - сказала Джорджа Мелони.

Отметим, вчера в столичном аэропорту Касым-Жомарт Токаев лично встретил премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

Позже Токаев и Мелони провели короткую беседу в столичном аэропорту.

Ранее сообщалось, что Казахстан посетит премьер-министр Италии Джорджа Мелони 26-27 апреля. Но позже Джорджа Мелони перенесла визит из-за смерти Папы Римского.

26 мая вновь сообщили, что 30 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Казахстан с официальным визитом. В этот же день в Астане состоится первый саммит "Центральная Азия - Италия" с участием глав государств региона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2250552-istoricheskiy-moment-meloni-rasskazala-o-celyah-svoego-vizita-v-kazahstan/