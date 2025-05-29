"ИИ во все сферы": Токаев обсудил стратегические цели Казахстана с представителем Google

Состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с вице-президентом Google по Центральной и Восточной Европе Патриком Ворнкингом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, в рамках Международного форума Астана состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с вице-президентом Google по Центральной и Восточной Европе Патриком Ворнкингом.

Глава государства отметил значительный вклад Google в цифровую трансформацию Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев обозначил стратегическую цель Казахстана - стать крупнейшим цифровым хабом Евразии и лидером во внедрении искусственного интеллекта во все сферы жизни. Для этого страна активно инвестирует в развитие цифровой и коммуникационной инфраструктуры, а также в увеличение вычислительных мощностей.

Патрик Ворнкинг высоко оценил прогресс Казахстана в создании инфраструктуры и подготовке специалистов для построения цифрового будущего с использованием искусственного интеллекта.

Добавим, сегодня мы писали, что студент павлодарского IT-колледжа получил персональное приглашение от компании Google на участие в международной конференции.

До этого сообщалось, что 101 иностранная компания, в том числе Huawei, AliExpress, Google, Apple, Netflix и другие, в 2024 году заплатили в бюджет Казахстана порядка 35 млрд тенге.

А по теме форума напомним, президент Казахстана заявил, что возлагает большие надежды на плодотворный обмен мнениями по вопросам мировой экономики, регионального сотрудничества и другим актуальным проблемам международной повестки дня.

Также Токаев во время выступления на международном экономическом форуме "Астана" высказался о войнах в мире, и объяснил, почему Казахстан отказался от ядерного оружия.

Отметим, как сообщается на сайте форума, Astana International Forum, или Международный форум Астана, представляет собой площадку для глобального диалога и сотрудничества.

Форум объединяет ведущих спикеров из правительств, международных организаций, предприятий и академических учреждений для участия в новаторских дискуссиях и выработки практических решений наших самых насущных глобальных проблем.

В этом году AIF расширяет сферу своего внимания, охватывая широкий круг вопросов, включая энергетическую безопасность, борьбу с изменением климата, геополитическое сотрудничество, международную торговлю, технологические инновации и устойчивое развитие, что отражает взаимосвязанный характер сегодняшнего мирового ландшафта и необходимость совместных межсекторальных подходов.