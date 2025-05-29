Почему Казахстан отказался от ядерного оружия, объяснил Токаев

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии пленарной сессии Международного форума "Астана" высказался о ядерном оружии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как отметил президент, сегодня девять государств обладают совокупным арсеналом из более чем 13 тысяч ядерных боеголовок. Эксперты, по словам главы государства, предупреждают, что риск их применения возрастает, и это может произойти из-за просчета, случайности или эскалации.

"Последствия даже одного взрыва могут привести к пагубным последствиям. Ученые считают, что помимо непосредственных разрушений, это может спровоцировать глобальную климатическую катастрофу и привести к гибели урожая.

Мы знаем, что это означает. Казахстан до сих пор сталкивается с историческими последствиями произведенных на его территории 450 ядерных испытаний. Во имя мира мы отказались от унаследованного ядерного арсенала. Сегодня мы продолжаем выступать за нераспространение ядерного и биологического оружия", - заключил глава Казахстана.

Как сообщается на портале государственных органов Казахстана Gov.kz, Казахстан один из первых уничтожил свой ядерный арсенал. 30 мая 1995 года была уничтожена последняя испытательная ядерная боеголовка, которая находилась на Семипалатинском полигоне. Таким образом Казахстан навсегда избавился от своего ядерного наследия.

Уточняется, что Казахстан подписал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений в 1992 году и Договор о нераспространении ядерного оружия в 1993 году, а затем Конвенцию по химическому оружию и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 2001 году.

21 марта 2009 года вступил в силу Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, подписанный 8 сентября 2006 года в Семипалатинске.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал страны избавиться от ядерного оружия и заявил, что хотел бы начать переговоры о денуклеаризации с Россией.