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Персональное приглашение от компании Google получил казахстанский студент

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Даниил Барт
Даниил Барт. Фото: Министерство просвещения РК

Студент павлодарского IT-колледжа получил персональное приглашение от компании Google на участие в международной конференции Google I/O Berlin - 2025, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвет.

Как сообщается на официальном сайте Министерства просвещения РК, студент павлодарского IT-колледжа Даниил Барт получил персональное приглашение от компании Google на участие в международной конференции Google I/O Berlin - 2025. Это мероприятие объединит лучших разработчиков из Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки.

Даниил стал одним из немногих студентов в мире, отобранных для участия через строгую процедуру подтверждения технической компетентности.

"Конференция и последующая за ней стажировка откроют доступ к передовым знаниям в области искусственного интеллекта, Android, облачных платформ и веб-технологий. Я горжусь тем, что представляю Казахстан на таком высоком мероприятии", - отметил Даниил Барт.

Сотрудничество студента с этой международной компанией началось в 2023 году на 1 курсе колледжа. Он вошел в команду организаторов технических мероприятий и конкурсов Google, проводимых в Казахстане.

Сейчас Даниил обучается на 3 курсе Павлодарского колледжа информационных технологий. Интерес к программированию у него появился еще в школе, а в колледже он начал активно участвовать в конкурсах и хакатонах. В 2023 году завоевал "золото" на WorldSkills Kazakhstan, в 2024 году вошел в топ-10 на международном турнире в Иране. Является лауреатом премии "Тәуелсіздік ұланы" и автором ряда проектов в рамках Google-сообществ.

Напомним по теме достижений учащихся казахстанцев - несколько дней назад мы писали, что ученица 11 класса одной из школ в селе Канагат получила приглашение от 36 престижных университетов мира.

Также сообщалось, что одиннадцатиклассник из Туркестанской области Айсултан Алтынбек получил приглашения от 86 университетов из разных стран. Среди них — учебные заведения США, Германии, Великобритании, Малайзии и Испании.

А в прошлом году выпускник Ерасыл Уалиев, набрав всего балл на ЕНТ, получил приглашение на обучение сразу в 10 зарубежных вузов.

Касательно компании Google напомним - несколько лет назад мы писали о молодой казахстанке, после учебы в РФМШ и Назарбаев Университете, а также знаменитой школе программирования "42" в Кремниевой долине - принятой на работу программистом в парижской штаб-квартире всемирно известной компании Google.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250207-personalnoe-priglashenie-ot-kompanii-google-poluchil-kazahstanskiy-student/