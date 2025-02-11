Налог на Google: сколько денег иностранные компании уплатили в бюджет Казахстана

За последний год иностранные интернет-компании, которые работают в Казахстане, уплатили в бюджет страны более 35 млрд тенге. Всего же "налог на Google" обошелся им в 75 млрд тенге, передает NUR.KZ.

"Налог на Google" в Казахстане был введен в 2022 году. Он касается не только популярной корпорации, которая известна своим поисковиком, но и всех интернет-компаний, которые официально ведут свой бизнес в стране.

Как передает Министерство финансов РК, на текущий момент в стране зарегистрирована 101 иностранная компания, в том числе Huawei, AliExpress, Google, Apple, Netflix и другие. В 2024 году они заплатили в бюджет Казахстана порядка 35 млрд тенге.

Для понимания: в 2022 году, когда был только введен налог, компании уплатили лишь 10 млрд тенге, а в 2023 году – 24 млрд тенге. Всего же за три года "налог на Google" обошелся им в 75 млрд тенге.

При этом сумма в будущем, скорее всего, будет лишь расти. Как отметили в ведомстве, в конце прошлого года условную регистрацию прошли китайские платформы TEMU, Pinduoduo и группа компаний Alibaba, которые занимаются интернет-коммерцией.

Напомним, изначально ожидалось, что благодаря "налогу на Google" Казахстан будет ежегодно получать до 2 млрд тенге дополнительных средств. При этом был риск, что он окажется неэффективным. Однако в итоге можно увидеть, что данный налог принес бюджету страны гораздо больше.