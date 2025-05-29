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"Нам предстоит сделать выбор": Токаев о ситуации в мире

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: пресс-служба Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарной сессии Международного форума Астана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении глава государства высказался в том числе о ситуации в мире.

"Мы возлагаем большие надежды на плодотворный обмен мнениями по вопросам мировой экономики, регионального сотрудничества и другим актуальным проблемам международной повестки дня.

Мы встречаемся в период глубокой глобальной неопределенности. Возникает соблазн назвать этот момент перекрестком, переломной точкой в мировых делах. Но оставим подобные формулировки историкам. Сейчас гораздо важнее, каким будет наш ответ. Нам предстоит сделать выбор – в решениях, которые мы принимаем, и ценностях, которые мы отстаиваем", - сказал Токаев.

Как сообщается на сайте форума, Astana International Forum, или Международный форум Астана, представляет собой площадку для глобального диалога и сотрудничества.

Форум объединяет ведущих спикеров из правительств, международных организаций, предприятий и академических учреждений для участия в новаторских дискуссиях и выработки практических решений наших самых насущных глобальных проблем.

В этом году AIF расширяет сферу своего внимания, охватывая широкий круг вопросов, включая энергетическую безопасность, борьбу с изменением климата, геополитическое сотрудничество, международную торговлю, технологические инновации и устойчивое развитие, что отражает взаимосвязанный характер сегодняшнего мирового ландшафта и необходимость совместных межсекторальных подходов.

Напомним, ранее астанчан предупреждали, что из-за форума движение по ряду улиц столицы будет ограничено.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2250135-nam-predstoit-sdelat-vybor-tokaev-o-situacii-v-mire/