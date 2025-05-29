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Токаев высказался о военных конфликтах по всему миру

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на международном экономическом форуме "Астана" высказался о войнах в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам Токаева, согласно данным за прошлый год, 52 государства находились в состоянии вооруженного конфликта. При этом экономические потери от насилия достигли 19 трлн долларов - около 13,5% мирового ВВП.

"Однако за цифрами скрывается более тревожная реальность: современные конфликты становятся все более затяжными и сложными. В них зачастую вовлечено большое количество игроков, в том числе негосударственные формирования. Кроме того, в основе таких конфликтов лежат глубоко укоренившиеся противоречия.

Эти факторы значительно усложняют достижение прочного мира. Наибольшее беспокойство в такой глобальной ситуации связано с тем, что она входит в полное противоречие с новыми тенденциями, связанными с искусственным интеллектом, который начинает доминировать, ведя человечество к кардинально обновленной и пока неизвестной реальности, несущей новые смыслы и новые оценки. В данном контексте военные конфликты и даже войны, обосновываемые историческими доводами или политической враждебностью, выглядят абсолютно устаревшими и даже странными.

Вместо того, чтобы развязывать войны, мы должны привлечь наши народы, прежде всего молодое поколение, более активно участвовать в достижении прогресса и формировании просвещенного общества", - сказал президент.

По его словам, хотя традиционные конфликты требуют безотлагательного внимания, нужно сфокусироваться на еще более сложной перспективе: нарастающей напряженности между государствами, обладающими ядерным оружием.

Также во время форума Токаев заявил, что во время форума возлагает большие надежды на плодотворный обмен мнениями по вопросам мировой экономики, регионального сотрудничества и другим актуальным проблемам международной повестки дня.

Также Токаев высказался о ядерном оружии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2249169-tokaev-vyskazalsya-o-gosudarstvah-obladayushchih-yadernym-oruzhiem/