Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Международный форум, отмененный в прошлом году из-за паводков, проведут в 2025-м

Опубликовано:

Международный форум Астана в 2023 году
Международный форум Астана в 2023 году. Фото: t.me/astanaintlforum

Согласно распоряжению премьер-министра Олжаса Бектенова, в этом году в Казахстане состоится Международный форум Астана. В прошлом году мероприятие отменили из-за паводков, передает NUR.KZ.

Распоряжением премьер-министра, подписанным 29 января 2025 года, утверждается состав Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума Астана.

В него вошли:

  • заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Республики Казахстан, председатель;
  • вице-министр национальной экономики Республики Казахстан, заместитель председателя;
  • заместитель заведующего отделом внешней политики Администрации президента Республики Казахстан (по согласованию), секретарь;
  • заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;
  • заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан;
  • первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
  • вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан;
  • первый вице-министр энергетики Республики Казахстан;
  • вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;
  • вице-министр юстиции Республики Казахстан;
  • вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан;
  • вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;
  • вице-министр транспорта Республики Казахстан;
  • вице-министр финансов Республики Казахстан;
  • вице-министр культуры и информации Республики Казахстан;
  • вице-министр просвещения Республики Казахстан;
  • вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан;
  • вице-министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;
  • вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан;
  • вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
  • вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
  • заместитель акима города Астаны;
  • председатель правления акционерного общества "Национальная компания "Kazakh Tourism" (по согласованию);
  • председатель правления акционерного общества "Национальная компания "QazExpoCongress" (по согласованию);
  • заместитель председателя правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию);
  • заместитель председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Kazakh Invest" (по согласованию);
  • член правления акционерного общества "Администрация Международного финансового центра "Астана" (по согласованию);
  • управляющий директор по развитию и приватизации акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию);
  • председатель правления акционерного общества "Институт экономических исследований" (по согласованию).

Напомним, об отмене форума 2024 года стало известно в середине апреля прошлого года, а сам международный форум Астана должен был пройти 13-14 июня. Сообщая об отмене форума, Токаев выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к этому решению.

В пресс-службе Акорды поясняли, что решение принято в связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны.

Позднее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал отмену международного форума Астана в 2024 году. Он сказал, что первоначальная задача - возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни, поэтому им было дано конкретное поручение сократить ранее запланированные в стране международные мероприятия.

"Международный форум Астана не состоится. Конечно, это нужный и важный для нас форум, но его все же можно отложить. Другое дело - встречи и мероприятия, которые имеют первостепенное значение для благополучия страны", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2217444-mezhdunarodnyy-forum-otmenennyy-v-proshlom-godu-iz-za-pavodkov-provedut-v-2025-m/