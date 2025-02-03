Международный форум, отмененный в прошлом году из-за паводков, проведут в 2025-м

Согласно распоряжению премьер-министра Олжаса Бектенова, в этом году в Казахстане состоится Международный форум Астана. В прошлом году мероприятие отменили из-за паводков, передает NUR.KZ.

Распоряжением премьер-министра, подписанным 29 января 2025 года, утверждается состав Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума Астана.

В него вошли:

заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Республики Казахстан, председатель;

вице-министр национальной экономики Республики Казахстан, заместитель председателя;

заместитель заведующего отделом внешней политики Администрации президента Республики Казахстан (по согласованию), секретарь;

заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;

заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан;

первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан;

первый вице-министр энергетики Республики Казахстан;

вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

вице-министр юстиции Республики Казахстан;

вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан;

вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;

вице-министр транспорта Республики Казахстан;

вице-министр финансов Республики Казахстан;

вице-министр культуры и информации Республики Казахстан;

вице-министр просвещения Республики Казахстан;

вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан;

вице-министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;

вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан;

вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

заместитель акима города Астаны;

председатель правления акционерного общества "Национальная компания "Kazakh Tourism" (по согласованию);

председатель правления акционерного общества "Национальная компания "QazExpoCongress" (по согласованию);

заместитель председателя правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию);

заместитель председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Kazakh Invest" (по согласованию);

член правления акционерного общества "Администрация Международного финансового центра "Астана" (по согласованию);

управляющий директор по развитию и приватизации акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию);

председатель правления акционерного общества "Институт экономических исследований" (по согласованию).

Напомним, об отмене форума 2024 года стало известно в середине апреля прошлого года, а сам международный форум Астана должен был пройти 13-14 июня. Сообщая об отмене форума, Токаев выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к этому решению.

В пресс-службе Акорды поясняли, что решение принято в связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны.

Позднее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал отмену международного форума Астана в 2024 году. Он сказал, что первоначальная задача - возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни, поэтому им было дано конкретное поручение сократить ранее запланированные в стране международные мероприятия.

"Международный форум Астана не состоится. Конечно, это нужный и важный для нас форум, но его все же можно отложить. Другое дело - встречи и мероприятия, которые имеют первостепенное значение для благополучия страны", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.