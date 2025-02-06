4,5 млрд тенге потратят на форум в Астане, отмененный в прошлом году из-за паводков

В кулуарах сената министр нацэкономики Серик Жумангарин рассказал о стоимости трат на международный форум "Астана", отметив, что это небольшая сумма, передает корреспондент NUR.KZ.

"4,5 млрд тенге - это ориентировочная сумма. Мы оптимизируем как можем, но, в принципе, это небольшая сумма", - сообщил министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Отметим, что международный форум "Астана" пройдет в этом году в столице 29-30 мая.

Напомним, согласно распоряжению премьер-министра Олжаса Бектенова, в этом году в Казахстане состоится Международный форум Астана.

В прошлом году мероприятие отменили из-за паводков: об отмене форума 2024 года стало известно в середине апреля прошлого года, а сам международный форум Астана должен был пройти 13-14 июня. Сообщая об отмене форума, Токаев выразил надежду, что приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к этому решению.

В пресс-службе Акорды поясняли, что решение принято в связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны.

Позднее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал отмену международного форума Астана в 2024 году. Он сказал, что первоначальная задача - возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни, поэтому им было дано конкретное поручение сократить ранее запланированные в стране международные мероприятия.

"Международный форум Астана не состоится. Конечно, это нужный и важный для нас форум, но его все же можно отложить. Другое дело - встречи и мероприятия, которые имеют первостепенное значение для благополучия страны", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.