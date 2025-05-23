Разделение кода +7 с Россией: какие цифры в номерах телефонов останутся за Казахстаном

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разместило на портале "Открытые НПА" обсуждение проекта о разделении телефонного кода +7 с Россией, передает NUR.KZ.

На портале разместили обсуждение проекта под названием "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации".

В документе прописаны конкретные коды телефонов, которые могут быть использованы либо только Казахстаном, либо Россией.

"Республика Казахстан будет использовать следующие диапазоны кодов в 7-й зоне всемирной нумерации +7 0, +7 6, +7 7, а Российская Федерация, в свою очередь, следующие диапазоны кодов +7 2, +7 3, +7 4, +7 5, +7 9", - сказано в проекте.

Публичное обсуждение проекта документа будет доступно до 2 июня.

Изменение телефонного кода в Казахстане

Напомним, еще в сентябре 2021 года в МЦРИАП сообщили о возможном переходе Казахстана на собственный национальный международный телефонный код. Стало известно, что вместо телефонного кода +7, который также закреплен за РФ, наша страна зарезервировала +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи.

Позже в Министерстве сообщили, что если Казахстан перейдет на новый международный телефонный код, гражданам придется переписывать в телефонной книге все номера и заново проходить регистрацию в сервисах, привязанных к номеру телефона.

В марте экс-глава ведомства Багдат Мусин заявил, что во время своего визита в США предложил Международному союзу электросвязи (ITU) предоставить Казахстану код +77.

Однако в ноябре 2023 года в Минцифры пояснили, что в ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код, было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем.

Потому эксперты повторно провели переговоры с Международным союзом электросвязи и приняли решение оставить без изменения код +7. А в июне в Минцифры подтвердили, что за нашей страной останется телефонный код +7.