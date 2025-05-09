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Казахстанские "голубые береты" прошли по Красной площади на параде Победы в Москве (фото, видео)

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Казахстанские военнослужащие на параде в Москве
Казахстанские военнослужащие на параде в Москве. Кадр из видео: youtube/@kpru

Казахстанскую армию на военном параде Победы в Москве представили военнослужащие 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя СССР Ивана Панфилова - они прошли по Красной площади, передает NUR.KZ.

Казахстанские десантники приняли участие в пешей части военного парада, посвященного 80-летию Великой Победы на Красной площади в Москве.

Парадный расчет, в составе которого 80 военных, возглавил полковник Алмас Тулегенов.

Казахстанские военнослужащие на параде в Москве
Казахстанские военнослужащие на параде в Москве. Кадр из видео: youtube/@kpru

Касым-Жомарт Токаев на параде Победы в Москве
Касым-Жомарт Токаев на параде Победы в Москве. Кадр из видео: youtube/@kpru

Как сообщает Акорда, глава государства поприветствовал военнослужащих Вооруженных сил Казахстана, участвующих в параде на Красной площади.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву, где примет участие в параде к 80-летию Победы, а также проведет несколько встреч.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Великой Победы. Поздравительный текст опубликовала Акорда.

Мы также писали, кто представит Казахстан на параде Победы в Москве.

После этого сообщалось, что Токаев прибыл на Красную площадь для участия в военном параде, где его встретил Владимир Путин.

Отметим, что до этого, 7 мая, глава государства - Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Казахстана выступил на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы.

Также президент отметил, что наш народ внес огромный вклад в Победу и высказался о том, что искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы недопустимо.

В рамках парада копию Знамени Победы, водруженного Кошкарбаевым на Рейхстаг, торжественно вынесла на площадь группа знаменосцев Службы государственной охраны Республики Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2243373-kazahstanskie-golubye-berety-proshli-po-krasnoy-ploshchadi-na-parade-pobedy-v-moskve/