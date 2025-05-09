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Кто представит Казахстан на параде Победы в Москве (видео)

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Казахстанские военнослужащие в Москве
Казахстанские военнослужащие в Москве. Кадр из видео: instagram/modgovkz

Казахстанскую армию на военном параде на Красной площади в Москве представят военнослужащие 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя СССР, генерал-майора Ивана Панфилова, передает NUR.KZ.

Ранее видео подготовки к параду на площади в Москве поделилось Министерство обороны Казахстана в Instagram-аккаунте.

"Голубые береты" под синим стягом чеканят шаг по брусчатке Красной площади в Москве. Казахстанские десантники готовятся к военному параду, посвященному 80-летию Великой Победы", - отмечается в посте под видео.

Сообщается, что "Крылатая пехота" из 37-й десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, которая входит в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, и является воинским соединением постоянной боевой готовности, будут представлять на параде казахстанскую армию.

Напомним, до этого, 7 мая, главы государства - Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Казахстана выступил на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы.

Также президент отметил, что наш народ внес огромный вклад в Победу и высказался о том, что искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы недопустимо.

В рамках парада копию Знамени Победы, водруженного Кошкарбаевым на Рейхстаг, торжественно вынесла на площадь группа знаменосцев Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву, где примет участие в параде к 80-летию Победы, а также проведет несколько встреч.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Великой Победы. Поздравительный текст опубликовала Акорда.

По данным РИА Новости, сегодня, 9 мая на Красной площади в Москве состоится торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сообщается, что на параде будут присутствовать 27 мировых лидеров. Также на торжествах в Москве ожидают представителей министерств обороны 34 стран и участие 13 парадных расчетов из дружественных России стран.

Отмечается также, что в составе пешей колонны по Красной площади пройдут как российские военнослужащие, так и парадные расчеты из 13 стран: Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Общее количество участников превысит 10 000 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2243334-kto-predstavit-kazahstan-na-parade-pobedy-v-moskve-video/