Токаев прибыл на парад Победы в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на парад в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль, где его встретил президент России Владимир Путин.

После обмена рукопожатиями главы государств направились на Красную площадь для участия в военном параде, приуроченном к 80-летию Великой Победы.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Великой Победы. Поздравительный текст опубликовала Акорда. А накануне он прибыл в Москву, чтобы принять участие в параде к 80-летию Победы.

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До этого, 7 мая, главы государства - Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Казахстана выступил на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы.

Также президент отметил, что наш народ внес огромный вклад в Победу и высказался о том, что искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы недопустимо.