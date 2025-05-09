Токаев прибыл на парад Победы в Москве
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на парад в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль, где его встретил президент России Владимир Путин.
После обмена рукопожатиями главы государств направились на Красную площадь для участия в военном параде, приуроченном к 80-летию Великой Победы.
Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Великой Победы. Поздравительный текст опубликовала Акорда. А накануне он прибыл в Москву, чтобы принять участие в параде к 80-летию Победы.
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До этого, 7 мая, главы государства - Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Казахстана выступил на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы.
Также президент отметил, что наш народ внес огромный вклад в Победу и высказался о том, что искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы недопустимо.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2243364-tokaev-pribyl-na-parad-pobedy-v-moskve/