Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев прибыл на парад Победы в Москве

Опубликовано:

Токаев и Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на парад в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кремль, где его встретил президент России Владимир Путин.

После обмена рукопожатиями главы государств направились на Красную площадь для участия в военном параде, приуроченном к 80-летию Великой Победы.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Великой Победы. Поздравительный текст опубликовала Акорда. А накануне он прибыл в Москву, чтобы принять участие в параде к 80-летию Победы.

Мы также писали, кто именно представит Казахстан на параде Победы в Москве. Подробнее - здесь.

До этого, 7 мая, главы государства - Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Казахстана выступил на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы.

Также президент отметил, что наш народ внес огромный вклад в Победу и высказался о том, что искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы недопустимо.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2243364-tokaev-pribyl-na-parad-pobedy-v-moskve/