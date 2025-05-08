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Токаев прилетел в Москву на парад Победы (фото, видео)

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Касым-Жомарт Токаев в Москве
Касым-Жомарт Токаев в Москве. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву, где примет участие в параде к 80-летию Победы, а также проведет несколько встреч, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы

Сегодня в Москве президент Казахстана проведет ряд встреч с главами иностранных государств.

Напомним, накануне в Астане президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с 80-летием Победы в ВОВ.

Он отметил, что наш народ внес огромный вклад в Победу и высказался о том, что искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы недопустимо.

Также президент сообщил о принятии решения назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев.

Напомним, вчера на главной площади страны "Қазақ елі" в Астане начался масштабный военный парад в честь 80-летия Великой Победы. Онлайн-трансляцию можно было посмотреть здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2241348-tokaev-pribyl-v-moskvu-po-priglasheniyu-putina/