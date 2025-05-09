Военный парад к 80-летию Победы проходит в Москве: онлайн-трансляция

Сегодня, 9 мая, в Москве начался военный парад, посвященный 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне. В параде принимают участие президенты свыше 20 стран мира, передает NUR.KZ.

Сегодня, 9 мая, на Красной площади в Москве проходит торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву, чтобы принять участие в параде к 80-летию Победы. Также казахстанский президент планировал провести несколько встреч.

По данным РИА Новости, на параде будут присутствовать 27 мировых лидеров. Также на торжествах в Москве ожидают представителей министерств обороны 34 стран и участие 13 парадных расчетов из дружественных России стран.

Отмечается также, что в составе пешей колонны по Красной площади пройдут как российские военнослужащие, так и парадные расчеты из 13 стран: Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Общее количество участников превысит 10 000 человек.

Ожидается, что зрители увидят свыше 130 единиц военной техники. Традиционно колонну боевых машин открывает легендарный танк Т-34. Среди представленной техники могут быть современные танки Т-90М и модернизированные Т-80БВМ, бронеавтомобили "Тайфун-К", ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО, а также новейшие разработки на базе платформы "Армата" и другие современные образцы российского вооружения.

Добавим, что в Казахстане в этом году военный парад по случаю 80-летия Великой Победы прошел 7 мая в Астане, где выступил глава государства - Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами КазахстанаКасым-Жомарт Токаев.

Тогда же президент отметил, что наш народ внес огромный вклад в Победу и высказался о том, что искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы недопустимо.

В рамках парада копию Знамени Победы, водруженного Кошкарбаевым на Рейхстаг, торжественно вынесла на площадь группа знаменосцев Службы государственной охраны Республики Казахстан.