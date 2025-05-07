Генсек Компартии Вьетнама принял участие в обряде "тұсаукесер" (фото)
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Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, находящийся с государственным визитом в Астане, принял участие в обряде "тұсаукесер", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, находящийся с государственным визитом в Астане, осмотрел выставку "Этноаул", посвященную культурному наследию казахского народа.
Высоким гостям показали несколько тематических зон, представляющих национальную историю, традиционную одежду, ремесла, обряды, охотничье искусство, музыкальные инструменты, живопись и народные игры. Каждый сегмент экспозиции отражает самобытную атмосферу степной цивилизации.
Особым моментом стало участие Генерального секретаря То Лама в казахском обряде "тұсаукесер" - символическом перерезании пут на ножках младенца, что означает пожелание легкого и успешного жизненного пути.
Напомним, на прошлой неделе в Акорде сообщили, что 5-7 мая Казахстан с государственным визитом посетит генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам.
5 мая президент страны встретил в столичном аэропорту генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.
6 мая в Акорде состоялась официальная церемония встречи То Лама. Позже были опубликованы подробности переговоров Токаева и Лама.
В завершение встречи глава государства наградил генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама орденом "Достық" I степени.
Также глава государства подарил чапаны генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и его супруге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2242818-gensek-kompartii-vetnama-prinyal-uchastie-v-obryade-t-saukeser-foto/