Генсек Компартии Вьетнама прилетит в Астану и посетит военный парад

5-7 мая Казахстан с государственным визитом посетит генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, То Лам посетит страну по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.

"В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-вьетнамского торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

7 мая Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посетит военный парад в Астане в честь 80-летия Великой Победы", - сказано в сообщении.

Отметим, что в прошлом году бывший министр общественной безопасности Вьетнама генерал То Лам стал новым президентом страны. Тогда его избрали депутаты Национального собрания Вьетнама.

Однако уже в октябре в стране назвали имя нового президента. Им стал 67-летний генерал армии Лыонг Кыонг.

По информации РИА Новости, генерал-полковник То Лам всю карьеру он прослужил в органах МВД и министерства общественной безопасности (МОБ).

В 1993-2010 годах занимал руководящие посты в управлениях и главных управлениях МОБ, курируя подразделения политической защиты и контрразведки.

В 2010 году был назначен заместителем министра общественной безопасности, а в 2016 году занял пост министра и был избран в состав политбюро ЦК КПВ.