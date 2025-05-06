Токаев наградил генсека Компартии Вьетнама орденом

Глава государства наградил генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама орденом "Достық" I степени, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан и Вьетнам связывают теплые дружественные отношения, которые имеют давние исторические корни. Он напомнил, что в 1959 году Казахстан посетил первый президент Вьетнама Хо Ши Мин, а сам визит заложил прочную основу для развития многогранных связей двух стран.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан и Вьетнам выстроили отношения подлинно стратегического характера.

"Ваш государственный визит в нашу страну стал поистине историческим. Он ознаменовал важную веху в развитии казахско-вьетнамских отношений. По итогам сегодняшних переговоров мы договорились установить стратегическое партнерство, которое выводит двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень. Для этого у нас имеются политическая воля и значительный экономический потенциал, который открывает перед нами широкие перспективы.

Придавая важное значение Вашей исключительной роли в укреплении уз дружбы между нашими странами позвольте вручить Вам государственную награду Республики Казахстан - орден "Достық" I степени. Убежден, что Вы и в дальнейшем будете способствовать укреплению плодотворного сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом", - сказал глава нашего государства.

То Лам выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и казахскому народу за вручение ему высокой государственной награды Казахстана.

"Для меня это значимая награда, которая является результатом десятилетий сотрудничества и солидарности, ярким символом искренней привязанности и доверия между народами наших двух стран. Позвольте пожелать процветания Казахстану, счастья и благополучия казахстанскому народу", - подчеркнул генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама.

На прошлой неделе в Акорде сообщили, что 5-7 мая Казахстан с государственным визитом посетит генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам.

А накануне президент страны встретил в столичном аэропорту генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Сегодня в Акорде состоялась официальная церемония встречи То Лама. Позже были опубликованы подробности переговоров Токаева и Лама.