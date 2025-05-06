Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Чапан подарил Токаев генсеку Компартии Вьетнама (фото, видео)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и То Лам с супругой
Касым-Жомарт Токаев и То Лам с супругой. Фото: t.me/bort_01

Глава государства подарил чапан генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, прибывшему с государственным визитом в Казахстан, передает NUR.KZ.

Публикация, где То Лам и его супруга предстали в национальной казахской одежде, появилась в Telegram-канале "Борт №1".

При этом супруга высокопоставленного гостя из Вьетнама уехала из резиденции президента Токаева, не снимая подаренного чапана, что можно наблюдать в видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Акорды.

Вместе с тем, как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, по итогам переговоров члены официальных делегаций Вьетнама и Казахстана обменялись следующими документами:

1. Меморандум о сотрудничестве в области технологий, инноваций и цифровой трансформации между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам;

2. Меморандум о сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам на 2025-2027 годы;

3. Меморандум о сотрудничестве в области спорта между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам на 2025-2027 годы;

4. Программа сотрудничества в сфере органов юстиции на 2025-2027 годы между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Социалистической Республики Вьетнам;

5. Меморандум об установлении побратимских отношений между Акиматом Кызылординской области и провинцией Хынг Йен;

6. Акт о подтверждении закрытия сделки по купле-продажи акций АО Qazaq Air между АО "Самрук-Қазына" и Sovico Group;

7. Соглашение по сотрудничеству в сфере геологоразведки между АО НК "КазМунайГаз" и Petrovietnam Exploration Production;

8. Соглашение о сотрудничестве между Телерадиокомплексом президента Республики Казахстан и Вьетнамским информационным агентством.

Обмен документами
Обмен документами. Фото: Акорда

После чего президент Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам сделали совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам.

Напомним, на прошлой неделе в Акорде сообщили, что 5-7 мая Казахстан с государственным визитом посетит генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам.

А накануне президент страны встретил в столичном аэропорту генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Сегодня в Акорде состоялась официальная церемония встречи То Лама. Позже были опубликованы подробности переговоров Токаева и Лама.

В завершение встречи глава государства наградил генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама орденом "Достық" I степени.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2242602-chapan-podaril-tokaev-genseku-kompartii-vetnama-foto/