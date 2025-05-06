Чапан подарил Токаев генсеку Компартии Вьетнама (фото, видео)

Глава государства подарил чапан генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, прибывшему с государственным визитом в Казахстан, передает NUR.KZ.

Публикация, где То Лам и его супруга предстали в национальной казахской одежде, появилась в Telegram-канале "Борт №1".

При этом супруга высокопоставленного гостя из Вьетнама уехала из резиденции президента Токаева, не снимая подаренного чапана, что можно наблюдать в видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Акорды.

Вместе с тем, как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, по итогам переговоров члены официальных делегаций Вьетнама и Казахстана обменялись следующими документами:

1. Меморандум о сотрудничестве в области технологий, инноваций и цифровой трансформации между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам;

2. Меморандум о сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам на 2025-2027 годы;

3. Меморандум о сотрудничестве в области спорта между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам на 2025-2027 годы;

4. Программа сотрудничества в сфере органов юстиции на 2025-2027 годы между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Социалистической Республики Вьетнам;

5. Меморандум об установлении побратимских отношений между Акиматом Кызылординской области и провинцией Хынг Йен;

6. Акт о подтверждении закрытия сделки по купле-продажи акций АО Qazaq Air между АО "Самрук-Қазына" и Sovico Group;

7. Соглашение по сотрудничеству в сфере геологоразведки между АО НК "КазМунайГаз" и Petrovietnam Exploration Production;

8. Соглашение о сотрудничестве между Телерадиокомплексом президента Республики Казахстан и Вьетнамским информационным агентством.

Обмен документами. Фото: Акорда

После чего президент Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам сделали совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам.

Напомним, на прошлой неделе в Акорде сообщили, что 5-7 мая Казахстан с государственным визитом посетит генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам.

А накануне президент страны встретил в столичном аэропорту генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Сегодня в Акорде состоялась официальная церемония встречи То Лама. Позже были опубликованы подробности переговоров Токаева и Лама.

В завершение встречи глава государства наградил генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама орденом "Достық" I степени.