"Всегда будут признательны": генсек Компартии Вьетнама от лица народа поблагодарил казахстанцев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Приветствуя вьетнамскую делегацию, президент отметил, что данный визит свидетельствует о стремлении к дальнейшему упрочению взаимодействия. Он выразил поддержку стратегической цели Вьетнама - войти к 2040 году в число 25 крупнейших экономик мира, подчеркнув готовность Казахстана оказывать всестороннее содействие в достижении этой амбициозной задачи.

"В настоящее время торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом динамично развивается. За короткое время мы успешно реализовали ряд крупных проектов. Существуют все предпосылки для дальнейшего расширения взаимовыгодных связей. Подписанные в ходе данного исторического визита документы придадут новый импульс укреплению казахско-вьетнамских отношений", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

То Лам во время переговоров. Фото: Акорда

Особое внимание в ходе переговоров было уделено увеличению объема взаимной торговли. В 2024 году товарооборот между двумя странами достиг 860 млн долларов. Стороны намерены довести этот показатель до 2 млрд долларов в ближайшей перспективе. Также состоялся обмен мнениями о перспективах совместной деятельности в сфере туризма.

В настоящее время между Казахстаном и Вьетнамом действует безвизовый режим, а количество прямых авиарейсов превышает 40. В целях стимулирования взаимных туристических потоков Глава нашего государства предложил изучить казахстанские направления, которые могли быть интересны вьетнамским гражданам.

То Лам выразил благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за радушный прием и передал добрые поздравления от имени президента Вьетнама Лыонг Кыонга.

"Вьетнам и Казахстан на протяжении десятилетий поддерживают тесные отношения. В августе 1959 года наш Президент Хо Ши Мин совершил официальный визит в Казахстан, заложив прочную основу традиционной дружбы и многолетнего сотрудничества между нашими народами. С тех пор двусторонние отношения поступательно развиваются благодаря усилиям поколений лидеров и граждан.

Партия и народ Вьетнама всегда будут признательны за поддержку, которую Казахстан оказал нашей стране в прошлом - в борьбе за национальное освобождение, а также оказывает сегодня - в деле развития", - отметил Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама.

То Лам. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил значимость проведения дней культуры Вьетнама в Казахстане, подчеркнув, что подобные мероприятия способствуют укреплению межкультурного диалога и взаимопонимания между народами.

В преддверии военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, глава государства особо отметил вклад нашего соотечественника генерал-лейтенанта Жансена Кереева в развитие военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом.

"В 1982 году Жансен Кереев был направлен во Вьетнам в качестве старшего советника штаба народной армии. Он оказал существенную помощь в укреплении обороноспособности и формировании Вооруженных сил страны. По инициативе Хо Ши Мина он был удостоен высшей воинской награды Вьетнама - ордена Красного знамени",- сказано в сообщении.

В завершение переговоров президент Казахстана выразил уверенность в том, что визит генерального секретаря То Лама ознаменует собой новую веху в истории традиционно дружественных связей между двумя государствами

На прошлой неделе в Акорде сообщили, что 5-7 мая Казахстан с государственным визитом посетит генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам.

А накануне президент страны встретил в столичном аэропорту генерального секретаря центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Сегодня в Акорде состоялась официальная церемония встречи То Лама.