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Школьница избила сверстницу в Павлодаре

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Девочка закрывает лицо рукой
Девочка плачет. Иллюстративное фото: ljubaphoto / Getty Images

В Сети появилось видео из Павлодара, на котором одна школьница избивает другую на улице возле гаражей. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Видео, на котором одна девочка избила другую в Павлодаре, опубликовал Telegram-канал kerek.pv.

Как рассказали в ДП Павлодарской области, по факту инцидента полицией проведена проверка. Всех участниц конфликта установили и доставили в отдел полиции.

"Законный представитель привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей", - отметили в пресс-службе ведомства.

Также на комиссии по делам несовершеннолетних вынесли вопрос о направлении участницы драки в КГУ "Специальная школа-интернат для детей с девиантным поведением" в город Серебрянск ВКО.

В администрацию общеобразовательной школы, в которой обучаются подростки, направили представление по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.

Ранее избиение школьницы произошло в Алматы. Инцидент сняли на видео, а ролик попал в Сеть. Автор сообщил, что группа школьниц жестоко избила свою сверстницу 8 марта. По информации полиции, возбуждено уголовное дело.

В Уральске девочка попала в неприятную ситуацию, связанную с буллингом. Также к ней применяли физическое насилие. Двоих несовершеннолетних задержали на месте и передали в руки правоохранительных органов, а девочка получила необходимую медицинскую помощь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2230581-shkolnica-izbila-sverstnicu-v-pavlodare/