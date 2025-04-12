Как встречали вернувшихся в Казахстан миротворцев, показали в Минобороны (фото)

В Астане состоялась встреча первого миротворческого контингента Казахстана, вернувшегося по истечении года службы на Голанских высотах, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство обороны.

Как сообщается на официальном сайте Минобороны, вернувшихся миротворцев в сопровождении роты почетного караула встретили руководство, ветераны Вооруженных сил и сослуживцы.

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков поблагодарил личный состав, пожав каждому миротворцу руку. Он подчеркнул, что впервые в истории казахстанской армии был развернут самостоятельный национальный контингент со своим вооружением и техникой в миссии ООН на Голанских высотах.

"Эта миссия была важнейшей частью международных усилий по поддержанию мира и стабильности в неспокойном регионе. Ваши усилия не прошли незамеченными и стали основой для дальнейшего укрепления авторитета Казахстана в качестве ответственного и миролюбивого государства на международной арене. Благодарю вас за службу, за выполнение боевой задачи, за помощь людям, которые переживают тяжелейшие времена", - сказал руководитель оборонного ведомства.

Командир миротворческой роты подполковник Жигер Аипов отметил, что за время выполнения миссии на базе Фауар казахстанский контингент выполнил более 600 задач.

"Год назад наш первый миротворческий контингент в составе 139 человек отправился на Голанские высоты. В зоне ответственности личный состав роты выполнял патрульную и гуманитарную деятельность по сопровождению грузов. Мы провели 4 эвакуации и уничтожили более 400 неразорвавшихся взрывоопасных предметов", - уточнил он.

Отмечается, что наряду с мужчинами в миссии ООН на Голанских высотах проходили службу 7 женщин.

Сегодня сообщалось, что Казахстан официально сменил миротворческий контингент на Голанских высотах.

В марте 2024 года военнослужащие Вооруженных сил совершили перелет из Казахстана в столицу Сирии Дамаск, откуда маршем на автомобильной технике добрались до миротворческой базы Фауар. Казахстанский отряд состоял из 139 военнослужащих.

В декабре прошлого года после захвата столицы Сирии повстанцами в Минобороны сделали заявление о казахстанских миротворцах на Голанских высотах.

Позднее, в начале февраля этого года, командующий миротворческой миссией, генерал-майор армии Республики Гана Анита Асма вручил военнослужащим Казахстана медали за участие в миссии на Голанских высотах.

Зимой этгого года депутаты поддержали законопроект о ратификации меморандума между Казахстаном и ООН касательно миротворцев, направленных на Голанские высоты. Согласно документу, ООН вернет Казахстану по 1,5 тысячи долларов за каждого миротворца.

Отметим, что Голанские высоты - это спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой оккупирована Израилем, в то время как восточная часть принадлежит Сирии. Обе страны уже более полувека конфликтуют из-за этого региона.