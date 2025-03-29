Токаев и Мирзиеев съездили в горы Алматы

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев осмотрели горнолыжный кластер Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, аким города Ерболат Досаев показал главам государств Казахстана и Узбекистана знаковые вершины Заилийского Алатау и рассказал об истории создания плотины "Медеу" в Малом Алматинском ущелье. Также были продемонстрированы популярные среди зарубежных и местных альпинистов и туристов маршруты.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана "Шымбулак". В настоящее время здесь функционирует 5 канатных дорог, общая протяженность трасс для катания составляет 25 км. В прошлом году "Шымбулак" посетили 1,4 млн человек.

"Главы государств высоко оценили туристические возможности Алматы. По их словам, благодаря развитой инфраструктуре, качественным трассам и живописному расположению курорт остается одним из лучших мест для зимнего и летнего отдыха в Центральной Азии", - отметили в Акорде.

Президентам также представили перспективы дальнейшего развития Алматинского горного кластера. Планируется расширение существующих горнолыжных трасс на "Шымбулаке" путем увеличения их длины на 56 км, а также создание новой инфраструктуры протяженностью 65 км.

Также главы государств Казахстана и Узбекистана посетили высокогорный спортивный комплекс "Медеу". Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев осмотрели ледовую арену и ознакомились с фотовыставкой об истории высокогорного катка.

Как рассказали президентам, спортивный комплекс занимает особое место в истории международного спорта: c 1972 по 1991 г. здесь было установлено 247 рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин. "Медеу" остается одной из самых популярных туристических достопримечательностей Казахстана. В течение сезона 2024–2025 гг. горный каток посетили 460 000 человек.

Главам государств был представлен проект нового этапа развития "Медеу", направленный на формирование центра мирового уровня с устойчивой туристической моделью.

Президенты тепло побеседовали с алматинским конькобежцем Евгением Кошкиным - победителем двух последних этапов Кубка мира 2025 года и призером Чемпионата мира и Азиатских игр. На недавней спартакиаде Казахстана спортсмен одержал уверенную победу и установил неофициальный мировой рекорд на дистанции 100 метров (9,31 секунды).

Затем перед главами государств выступили молодые отечественные фигуристы.

Ранее стало известно, что 29 марта в Алматы состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

В ходе переговоров главы государств планируют обсудить перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества, а также региональную повестку.

Кроме того, президенты посетят ряд объектов города и выставку, посвященную искусственному интеллекту.

Сегодня президент Узбекистана прибыл в Казахстан, его в аэропорту Алматы встретил лично глава государства Касым-Жомарт Токаев.