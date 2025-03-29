Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев и Мирзиеев съездили в горы Алматы

Опубликовано:

Президенты
Президенты. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев осмотрели горнолыжный кластер Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, аким города Ерболат Досаев показал главам государств Казахстана и Узбекистана знаковые вершины Заилийского Алатау и рассказал об истории создания плотины "Медеу" в Малом Алматинском ущелье. Также были продемонстрированы популярные среди зарубежных и местных альпинистов и туристов маршруты.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана "Шымбулак". В настоящее время здесь функционирует 5 канатных дорог, общая протяженность трасс для катания составляет 25 км. В прошлом году "Шымбулак" посетили 1,4 млн человек.

"Главы государств высоко оценили туристические возможности Алматы. По их словам, благодаря развитой инфраструктуре, качественным трассам и живописному расположению курорт остается одним из лучших мест для зимнего и летнего отдыха в Центральной Азии", - отметили в Акорде.

Президентам также представили перспективы дальнейшего развития Алматинского горного кластера. Планируется расширение существующих горнолыжных трасс на "Шымбулаке" путем увеличения их длины на 56 км, а также создание новой инфраструктуры протяженностью 65 км.

Также главы государств Казахстана и Узбекистана посетили высокогорный спортивный комплекс "Медеу". Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев осмотрели ледовую арену и ознакомились с фотовыставкой об истории высокогорного катка.

Как рассказали президентам, спортивный комплекс занимает особое место в истории международного спорта: c 1972 по 1991 г. здесь было установлено 247 рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин. "Медеу" остается одной из самых популярных туристических достопримечательностей Казахстана. В течение сезона 2024–2025 гг. горный каток посетили 460 000 человек.

Главам государств был представлен проект нового этапа развития "Медеу", направленный на формирование центра мирового уровня с устойчивой туристической моделью.

Президенты тепло побеседовали с алматинским конькобежцем Евгением Кошкиным - победителем двух последних этапов Кубка мира 2025 года и призером Чемпионата мира и Азиатских игр. На недавней спартакиаде Казахстана спортсмен одержал уверенную победу и установил неофициальный мировой рекорд на дистанции 100 метров (9,31 секунды).

Затем перед главами государств выступили молодые отечественные фигуристы.

Ранее стало известно, что 29 марта в Алматы состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

В ходе переговоров главы государств планируют обсудить перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества, а также региональную повестку.

Кроме того, президенты посетят ряд объектов города и выставку, посвященную искусственному интеллекту.

Сегодня президент Узбекистана прибыл в Казахстан, его в аэропорту Алматы встретил лично глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2231502-tokaev-i-mirzieev-sezdili-v-gory-almaty/