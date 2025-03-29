Токаев встретил президента Узбекистана в аэропорту Алматы
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Казахстан, его в аэропорту Алматы встретил глава государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК, в аэропорту Алматы высокого гостя встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
"Сегодня президенты проведут неформальную встречу и посетят ряд объектов города", - пояснили в Акорде.
Ранее стало известно, что 29 марта в Алматы состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
В ходе переговоров главы государств планируют обсудить перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества, а также региональную повестку.
Кроме того, президенты посетят ряд объектов города и выставку, посвященную искусственному интеллекту.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2231501-tokaev-vstretil-prezidenta-uzbekistana-v-aeroportu-almaty/