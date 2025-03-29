Токаев и Мирзиеев провели неформальную встречу в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК, глава государства выразил благодарность президенту Узбекистана за визит и отметил, что такие неформальные встречи стали уже доброй традицией.

"Это очень хорошая возможность обменяться мнениями в деловой атмосфере относительно того, как мы работаем над большим делом - развитием сотрудничества между братскими, дружественными государствами. Мы являемся союзниками и от того, как будут складываться взаимоотношения между нашими странами, в значительной степени зависит и ситуация во всем Центральноазиатском регионе", - отметил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Шавката Мирзиеева в дело сближения братских народов и продвижение общих целей обеспечения устойчивого и безопасного развития региона.

Президент Узбекистана также отметил важность сегодняшней встречи для укрепления двусторонних связей.

"Я очень благодарен, что Вы на малой родине, именно в Алматы, меня встречаете так дружественно, как полагается нашим двум народам. Я от имени себя, от имени народа очень благодарен Вам за это. На самом деле наши отношения стали совершенно другие за последние годы. Мы - союзники. Благодаря нашим личным отношениям многие вопросы решаются, и все то, о чем мы договариваемся, получается. Есть реальные результаты. Я искренне хочу Вас поздравить с успехами Казахстана. Экономика развивается, успехи хорошие. Первый квартал завершился с ростом 5,4 %. Я приехал с большой командой. Хотя у нас неофициальная встреча, но каждая такая неофициальная встреча дает большой импульс нашим отношениям, нашим всем договоренностям", - заявил Шавкат Мирзиеев.

Собеседники обстоятельно обсудили перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и водной сферах, а также в промышленной кооперации и туризме. Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных контактов.

Отдельно были рассмотрены вопросы региональной и международной повестки дня.

По итогам переговоров президенты подчеркнули твердую приверженность курсу на дальнейшее углубление казахско-узбекского стратегического партнерства.

Напомним, сегодня, 29 марта, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с рабочим визитом в Казахстан, его в аэропорту Алматы встретил лично глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Затем президенты осмотрели горнолыжный кластер Алматы. Аким города Ерболат Досаев показал главам государств знаковые вершины Заилийского Алатау и рассказал об истории создания плотины "Медеу".

Также Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев заслушали доклад акима о крупнейшем горнолыжном курорте Казахстана "Шымбулак" и посетили высокогорный спортивный комплекс "Медеу".