Президенты Казахстана и Узбекистана посетили выставку в Алматы
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Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев посетили выставку AlmatyFairai, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как отмечается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента Казахстана, на выставке, посвященной развитию искусственного интеллекта, главы государств ознакомились с передовыми решениями в области GovTech, FinTech, BigTech, Smart City, а также осмотрели специализированные зоны, в которых были представлены достижения IT-компаний, промышленные инновации и образовательные проекты.
Президенту Узбекистана представили концепцию Международного центра искусственного интеллекта Alemai, который по инициативе Касым-Жомарта Токаева создается в настоящее время. Центр будет способствовать обучению тысячи специалистов по искусственному интеллекту, запуску стартапов и реализации научных исследований в области искусственного интеллекта.
Главам государств показали Национальную платформу искусственного интеллекта, призванную помочь оптимизировать работу государственных органов.
Также была продемонстрирована образовательная программа AI-Sana, нацеленная на раскрытие потенциала ИИ в национальной экономике и поддержке технологического предпринимательства.
Президентам также рассказали о деятельности альянса крупнейших технопарков Центральной Азии – Central Asian Innovation Hubs. В прошлом году лига крупнейших технопарков Казахстана и Узбекистана объединилась под данным брендом в целях развития стартап-экосистемы и продвижения инноваций на мировом рынке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2231543-prezidenty-kazahstana-i-uzbekistana-posetili-vystavku-almatyfairai/