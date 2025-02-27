Во сколько обойдется Казахстану российская электроэнергия

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в кулуарах сената рассказал, почему Казахстан покупает у России электроэнергию и во сколько она обходится республике, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня депутаты сената ратифицировали Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем двух стран.

Документ направлен на подпись главе государства.

"По Соглашению энергетическая система России поддерживает частоту и напряжение в допустимых пределах в единой энергетической системе Казахстана, компенсируя почасовые отклонения между производством и потреблением в ЕЭС Казахстана. В рамках Соглашения стороны принимают необходимые меры, обеспечивающие параллельную работу ЕЭС Казахстана и России, в том числе ежегодное согласование объемов электрической энергии, планируемой к передаче из РФ в ЕЭС Казахстана.

А также определение стоимости покупки и продажи электрической энергии - как в пределах, так и сверх допустимого отклонения фактического межгосударственного сальдо перетоков электрической энергии от планового по договорам, заключенным между акционерным обществом "KEGOC" (Республика Казахстан) и публичным акционерным обществом "Интер РАО ЕЭС" (Российская Федерация)", - сказано в заключении профильного комитета сената.

Позже в кулуарах журналисты поинтересовались, в какую сумму обойдется Казахстану покупка электроэнергии у РФ.

"Наизусть цифру не знаю… зачем вам буду врать… грубо говоря, около 100 млрд тенге за 2024 год. Мы прогнозируем (в дальнейшем - прим. ред.) уменьшение, потому что ввели дополнительные мощности. Мы постараемся, чтобы в этом году не было больше 2 млрд кВт/ч, может, даже и меньше. Понятно, что и сумма будет меньше. После ввода всех мощностей через два года, в 2027 году, я думаю, мы не будем покупать электроэнергию извне - у нас появится экспортный потенциал", - пояснил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.

В свою очередь сенатор Суиндик Алдашев пояснил, что сумма будет исчисляться по договору дифференцировано.

"Если отклонения в пределах 150 МВт от планового перетока будут соблюдаться, то одна цена будет - чисто без наценок. Стоимость электроэнергии - плюс 0,5 рентабельности. А если суточные отклонения будут превышать 150 МВт, тогда наценка будет набегать - по транспортировке "Россети", нашим сетям KEGOC, за обслуживание диспетчерских служб тогда будет увеличиваться (сумма - прим. ред.). Сумма немалая - это десятки миллиардов тенге.

В первую очередь это наша энергетическая безопасность. К сожалению, приходится оплачивать. И по заверениям наших энергетиков - в течение двух лет обещают покрыть дефицит и выйти на профицит", - сказал он.

Напомним, еще летом 2023 года Казахстан заключил договор о плановых поставках электроэнергии из России.

Осенью прошлого года эксперты забили тревогу - производимых 113 миллиардов киловатт-часов в год недостаточно для покрытия потребности населения, а импорт электроэнергии ставит под угрозу энергетическую независимость страны.

Поэтому эксперты настаивают на том, что Казахстан нуждается в атомной электростанции, и не одной, а сразу нескольких. Их строительство сможет покрыть нарастающий энергодефицит, который с каждым годом будет становиться все больше.

В конце прошлого года глава Минэнерго в кулуарах мажилиса рассказал, наблюдается ли рост потребления электроэнергии в Казахстане.

А накануне Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве ответил на жалобы казахстанцев на большие счета за тепло и электричество, аргументируя это тем, что электросети страны изношены и тарифы подняты, чтобы компенсировать этот износ и проводить работу по обеспечению надежности сетей.

Сегодня вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в кулуарах сената рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста тарифов на электроэнергию.