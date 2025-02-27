"Плановый рост тарифа будет": Минэнерго – о стоимости электроэнергии для казахстанцев

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в кулуарах сената рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста тарифов на электроэнергию, передает корреспондент NUR.KZ.

Сунгат Есимханов напомнил, что Минэнерго утверждает только тарифы на производство электроэнергии электрических станций.

"Мы их рассматриваем раз в год. И каждый год эти изменения проходят. В этом году с 1 февраля тарифы на станциях были повышены в среднем на 20%. Есть причины. Это рост тарифов на сырье - уголь подорожал, подорожали запасные части, потому что идут инфляционные процессы. Повышаем также зарплату персоналу станций до 400-420 тенге - это также влияет на тариф. Плюс, ремонтная компания с закупом качественного оборудования. Это причины роста тарифов на станциях", - сказал вице-министр.

Тариф же для розничного рынка на тепло и электроэнергию, пояснил он, утверждают в комитете по регулированию естественных монополий.

"Мы вместе работаем, и таких ростов, что каждый месяц будет проходить повышение тарифов, такой задачи нет: у них тоже есть определенные правила - в год один раз (вносить изменения в тарифы - прим. ред.)… и есть механизмы… поэтому плановый рост тарифа будет, и параллельно будут рассматриваться вопросы адресной социальной помощи", - резюмировал он.

Накануне министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал вопрос о стоимости бензина в Казахстане.

По его словам, верхнюю планку определит рынок, исходя из ситуации спросов и предложений.

"Большое количество факторов влияет на цену, в том числе необходимость реализации инвестиций в нефтегазовую инфраструктуру по всей цепочке, от добычи до переработки. Также затраты сеток, которые занимаются реализацией нефтепродуктов", - сказал Саткалиев.

Также глава министерства энергетики рассказал, на каком уровне должны быть цены на газ.