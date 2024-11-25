Смена часового пояса: стал ли Казахстан покупать больше электроэнергии у России

Глава Минэнерго в кулуарах мажилиса рассказал, наблюдается ли рост потребления электроэнергии в Казахстане. Из-за перевода времени сейчас рано темнеет, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев заявил, что системный оператор KEGOC при закупе электроэнергии исходит из общей потребности, которая складывается из работы всех станций.

"В целом мы фиксируем, что максимум генерации, которую в настоящее время могут осуществить наши энергоисточники, он не покрывает пиковых нагрузок. Тем не менее обладает определенной возможностью экспорта профицита того же в ночные "провалы".

То есть, понятно, что у нас потребление идет именно в пиковые часы, то есть в вечерние часы, когда мы потребляем наибольшие объемы электроэнергии. Именно в этот период осуществляется закупка электроэнергии извне. Цифры - они известны и открыты, связывать их с теми или иными факторами я не хотел бы. Мы исходим из общего энергобаланса", - добавил министр.

Алмасадам Саткалиев признал, что Казахстан стал больше покупать электроэнергии. Связывает это министр с ремонтной кампанией, которую в стране проводили ранее.

"На самом деле впервые, я уже об этом говорил, за многолетнюю историю Республики Казахстан беспрецедентные меры были приняты по поддержке энергоисточников. То есть, в полном объемы были проведены капитальные ремонты, причем не только на системообразующих ГРЭС, но и на ТЭЦ. Были масштабные деньги выделены собственниками, достаточно большие деньги были выделены из средств республиканского и местного бюджетов. Были подняты зарплаты персоналу. На период именно ремонта подразумевали вывод этих станций из эксплуатации. То есть, в этот период закупалась электроэнергия из-за рубежа", - пояснил глава Минэнерго.

Но позже он добавил: "В целом, фиксируемое повышение объемов потребления (электроэнергии - Ред.) в Казахстане связано с улучшением уровня благосостояния населения. Есть факторы, связанные с вводом новых производств, они тоже энергоемкие. По нашей информации именно фактор, связанный с переводом времени, является незначительным".