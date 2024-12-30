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Назарбаев поговорил по телефону с президентом Узбекистана

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Шавкат Мирзиеев и Нурсултан Назарбаев
Шавкат Мирзиеев и Нурсултан Назарбаев. Фото: president.uz

30 декабря состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиеева с Нурсултаном Назарбаевым, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Как сообщается на официальном сайте президента Узбекистана, 30 декабря состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

Шавката Мирзиеев и Нурсултан Назарбаев обменялись теплыми поздравлениями в связи с наступающим Новым годом, искренне пожелав мира, благополучия и процветания двум братским народам.

"С глубоким удовлетворением был отмечен нынешний высочайший уровень узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, а также динамичное развитие многопланового сотрудничества по всем направлениям", - говорится в публикации.

Добавим, ранее в декабре состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Информация об этом появилась на сайте Кремля. Других деталей встречи в опубликованной информации не раскрывалось.

В октябре текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики и высказался о заслугах Нурсултана Назарбаева, отметив, что "их нельзя забывать".

Что касается казахстанско-узбекских отношений, в конце ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Узбекистан планирует внедрить с Казахстаном и Таджикистаном порядок пересечения границ с помощью ID-карты.

Напомним, в феврале текущего года Казахстан и Узбекистан увеличили взаимный срок пребывания своих граждан на территории соседней страны без регистрации с 5 до 30 дней.

Согласно информации с официального сайта посольства Казахстана в Узбекистане, дипломатические отношения между странами были установлены 23 ноября 1992 года. В 1993 году взаимно были открыты посольства обоих государств.

В марте прошлого года Казахстан и Узбекистан завершили процесс демаркации государственной границы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2207025-shavkata-mirzieev-provel-telefonnyy-razgovor-s-nursultanom-nazarbaevym/

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