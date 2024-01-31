Казахстанцы смогут находиться в Узбекистане 30 дней без регистрации

Мажилис ратифицировал двусторонний протокол с Узбекистаном о взаимных поездках граждан двух стран, подписанный во время визита Токаева в Ташкент в 2022 году, передает NUR.KZ со ссылкой на палату.

Как сообщается в Telegram-канале мажилиса парламента РК, Казахстан и Узбекистан увеличивают взаимный срок пребывания своих граждан на территории соседней страны без регистрации с 5 до 30 дней.

Сегодня мажилис ратифицировал протокол с соответствующими изменениями в межправительственное соглашение двух стран об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года.

Отмечается, что сам протокол был подписан в декабре 2022 года во время визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент.

"Новый документ позволит создать благоприятные условия для пребывания граждан двух государств на территории друг друга и повлияет на дальнейшее развитие экономических связей, делового и культурного обмена между двумя странами", - считают в палате.

Отметим, согласно информации с официального сайта посольства Казахстана в Узбекистане, дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан были установлены 23 ноября 1992 года. В 1993 году взаимно были открыты посольства обоих государств.

Добавим, что в марте прошлого года Казахстан и Узбекистан завершили процесс демаркации государственной границы.