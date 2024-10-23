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"Его заслуги не должны быть преданы забвению": Токаев высказался о Нурсултане Назарбаеве

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Первый президент РК Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал строить справедливый Казахстан и высказался о заслугах Нурсултана Назарбаева, отметив, что их нельзя забывать, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Поздравляя соотечественников с Днем Республики, Касым-Жомарт Токаев призвал строить справедливый Казахстан.

"Нужно относиться друг к другу с уважением, вниманием и заботой. Нам необходимо противостоять любым трудностям и работать сообща на благо Родины.

Мы должны вместе строить справедливый Казахстан, в котором в мире и согласии будут жить наши граждане, уверенно смотря в завтрашний день", - заявил президент.

Токаев добавил, что люди ждут справедливости во всех сферах.

"Для этого каждый должен начать, прежде всего, с самого себя. Тогда и общество, и вся государственная система будут справедливыми. В этой главный для страны праздник мы также должны отметить заслуги Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Он сыграл решающую историческую роль в формировании современной казахской государственности. Его заслуги не должны быть преданы забвению. Это очень важно для нашего будущего. Казахи говорят: "Жақсының жақсылығын айт". Чтобы сегодняшний день был оценен справедливо, надо справедливо судить и прошлое", – рассказал глава государства.

Напомним, сегодня глава государства выступил на торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2177898-ego-zaslugi-ne-dolzhny-byt-predany-zabveniyu-tokaev-vyskazalsya-o-nursultane-nazarbaeve/

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