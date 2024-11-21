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Казахстанцам хотят упростить пересечение границы Узбекистана

Опубликовано:

Паспортный контроль
Паспортный контроль. Иллюстративное фото: t.me/aqorda_resmi

Узбекистан планирует упростить пересечение границ с Казахстаном и Таджикистаном. Для этого будут введены специальные ID-карты, сообщает Gazeta.uz.

Как сообщает издание, Узбекистан планирует внедрить с Казахстаном и Таджикистаном порядок пересечения границ с помощью ID-карты. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

По его словам, для всестороннего развития страны крайне важно "проводить эффективную внешнюю политику, расширять круг друзей и партнеров, а также углублять региональное сотрудничество с ближайшими соседями".

"С 1 сентября граждане Узбекистана могут свободно посещать Кыргызстан с использованием ID-карты (вместо загранпаспортов). В планах - внедрение аналогичного порядка с Казахстаном и Таджикистаном", - пишет издание.

Напомним, в феврале текущего года Казахстан и Узбекистан увеличили взаимный срок пребывания своих граждан на территории соседней страны без регистрации с 5 до 30 дней.

Согласно информации с официального сайта посольства Казахстана в Узбекистане, дипломатические отношения между странами были установлены 23 ноября 1992 года. В 1993 году взаимно были открыты посольства обоих государств.

В марте прошлого года Казахстан и Узбекистан завершили процесс демаркации государственной границы.

Добавим, что с 1 декабря казахстанцы при въезде в Россию должны будут сдавать биометрические данные в аэропортах Москвы и в пункте пропуска Маштаково.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2190585-kazahstancam-hotyat-uprostit-peresechenie-granicy-uzbekistana/

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