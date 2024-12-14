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Кремль сообщил о встрече Назарбаева с Путиным

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Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин провели встречу в России, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Кремля. Также было опубликовано фото с данной встречи.

По информации, опубликованной на сайте президента России, в Ново-Огареве состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Других деталей встречи в опубликованной информации не раскрывается.

Отметим, в декабре прошлого года также сообщалось о встрече Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

В конце ноября этого года Владимир Путин побывал с государственным визитом в Казахстане. В ходе визита они приняли совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. После Путин поблагодарил Токаева "за приглашение и оказанное внимание на казахской земле".

Напомним, в октябре текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики и высказался о заслугах Нурсултана Назарбаева, отметив, что "их нельзя забывать".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2200541-kreml-soobshchil-o-vstreche-nazarbaeva-s-putinym/

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