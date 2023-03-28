Казахстан и Узбекистан завершили процесс демаркации госграницы

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/bort_01

Токаев ратифицировал договор между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Главой государства подписан закон РК "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы", - говорится в сообщении Акорды.

Напомним, в декабре прошлого года Касым-Жомарт Токаев посетил с государственным визитом Узбекистан. В Ташкенте глава государства посадил дерево в резиденции президента Шавката Мирзиеева, посетил мавзолей Толе би и возложил цветы к местному монументу "Независимости".

В рамках визита президент Казахстана провел переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах. Между странами был подписан ряд документов, в том числе договоры о демаркации казахско-узбекской государственной границы и о союзнических отношениях двух стран.

"Это историческое соглашение полностью завершает международно-правовое оформление государственной границы Казахстана на его южных рубежах", - комментировал тогда глава Казахстана подписание договора.

Согласно данным на сайте Комитета геодезии и картографии МЦРИАП, общая протяженность госграницы Казахстана составляет 13 398 километров.

Казахстан граничит с пятью государствами: Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

С каждой из этих стран на основании заключенных на международном уровне договоров о делимитации (разметке) государственной границы определена продолжительность совместных границ:

с Российской Федерацией - 7548 км;

с Кыргызской Республикой - 1257 км;

с Туркменистаном - 459 км;

с Республикой Узбекистан - 2351 км;

с Китайской Народной Республикой - 1783 км.

Для обозначения на местности прохождения линии государственной границы государства проводят демаркацию границ, которая предполагает, помимо юридического определения границы, физическое обозначение пограничными знаками.

Как проводится демаркация

Как сообщается на сайте комитета, в Казахстане вопросами демаркации занимается РГКП "Казгеодезия", которое проводит полевые демаркационные работы.

Сначала производится топографическая съемка или аэрофотосъемка местности, после чего составляется крупномасштабная топографическая карта пограничной полосы.

Затем устанавливаются пограничные знаки (столбы, проволочные заграждения и т.п.) и определяются их топографические (геометрические) координаты.

Результаты всех работ заносятся в протоколы с описанием прохождения линии границы и пограничных знаков. К ним прилагаются схемы и фотоснимки этих знаков.

Важно, что пограничные знаки нельзя перемещать произвольно, граничащие государства обязаны следить за их состоянием.

Демаркация казахстанско-узбекской границы

На официальном сайте МИД РК уточняется, что процесс делимитации (разметка госграницы) казахстанско-узбекской государственной границы проходил с 2000 по 2002 год.

Выявленные проблемные участки и предложения сторон решались на основе принципов взаимного уважения и равноправия с учетом интересов местного населения.

9 сентября 2002 года в Астане главами Казахстана и Узбекистана был подписан договор, который полностью завершил определение линии совместной границы. Он вступил в силу в 2003 году.

Процесс демаркации казахстанско-узбекской государственной границы начался в 2003 году, а непосредственно полевые работы - в апреле 2004 года. Они продолжались почти 20 лет. Только после завершения полевых демаркационных работ стороны приступили к подготовке документов о демаркации, которые и были подписаны во время визита Токаева в Узбекистан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2014310-tokaev-ratifitsiroval-dogovor-o-demarkatsii-kazahstansko-uzbekskoy-granitsy/