Токаев встретился с Валентиной Матвиенко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства провел встречу с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко.

️Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Председателя Совета Федерации является еще одним знаковым событием не только с точки зрения укрепления межпарламентских связей, но и дальнейшего расширения всего комплекса казахстанско-российского многопланового стратегического партнерства.

"Взаимоотношения между нашими государствами развиваются по восходящей линии. Недавно в нашей стране с государственным визитом был президент Владимир Владимирович Путин. Был придан серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства, союзничества между нашими государствами. Я с большим оптимизмом смотрю на будущее нашего взаимодействия", - сказал президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, во всех этих процессах важную роль играет межпарламентская дипломатия. Он подчеркнул, что депутаты вносят значительный вклад в дальнейшее продвижение взаимовыгодного сотрудничества двух государств.

Валентина Матвиенко выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву за встречу и отметила, что с большой радостью приехала в Казахстан во главе представительной парламентской делегации.

Валентина Матвиенко. Фото: Акорда

️Она передала теплые слова приветствия президента России Владимира Путина, который высоко оценивает итоги своего недавнего визита в Астану.

"Визит действительно был очень продуктивным и результативным. Главное, что наше сотрудничество, которое набирает обороты, носит взаимовыгодный и взаимоуважительный характер. Благодаря усилиям глав государств Казахстана и России двусторонние отношения вышли на беспрецедентный уровень. И какую бы мы сферу ни взяли: взаимный товарооборот, инвестиции, крупнейшие проекты в промышленности, в энергетике, сотрудничество в сельском хозяйстве, это реальные примеры крепкого стратегического партнерства, союзничества между нашими государствами", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

️В ходе встречи собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Напомним, 27 ноября президент России прибыл в Астану с государственным визитом. В столичном аэропорту Астаны его встретил Касым-Жомарт Токаев. Лидеры стран провели переговоры в узком и широком составе. После главы государств выступили на форуме в Астане и приняли совместное заявление.

По итогам встречи Путин поблагодарил Токаева за оказанный прием. По его словам, нынешний визит и переговоры на деле поспособствуют дальнейшему развитию многопланового российско-казахстанского сотрудничества.

28 ноября Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту Владимира Путина.